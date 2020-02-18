بورتيمونينسي يقدم ميمي

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قدم نادي بورتيمونينسي البرتغالي نجم الكرة العراقية مهند علي ميمي رسميا مساء أول أمي، بعد انضمامه للفريق معارا من نادي الدحيل القطري.. ويسعى مهند ميمي لخوض تجربة أوروبية ناجحة بعد مهمة لم يكتب لها النجاح في الدوري القطري، لقلة مشاركاته في أغلب المباريات، وستكون تجربة ميمي مع بورتيمونينسي فرصة حقيقية للانطلاق نحو الدوريات الأوروبية.. وكان الدحيل قد ضم ميمي في صيف العام الماضي من نادي الشرطة العراقي، بعقد يمتد 5 سنوات.

واكد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي، ان فريقه الحالي سيكون نافذته للانتقال إلى فريق اكبر.. ميمي سيلعب في صفوف بورتيمونينسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال ميمي خلال تقديمه لوسائل الإعلام البرتغالية، “انتقلت إلى صفوف بورتيمونينسي من اجل مساعدة الفريق والارتقاء في سلم الترتيب”.. وأضاف ان “بورتيمونينسي، يمتلك لاعبين مميزين، ولديه جمهور رائع أتمنى ان يساند الفريق واللاعبين”.

وأوضح ميمي، ان “بورتيمونينسي سيكون نافذتي للانتقال إلى فرق اكبر، اسأل الله التوفيق في محطتي الجديدة”.