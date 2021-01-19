ويستمر التحدي، مهرجانات سينمائية جديدة

رغم جائحة كورونا التي عطلت الحراك السينمائي العالمي انتاجا ومهرجانات سينمائية مختلفة ، خصوصا تلك التي تعد أهم مهرجان السينما ، مثل مهرجان كان وبرلين وغيرها، كذلك باقي المهرجانات في دول مختلفة، رغم ان بعض المهرجانات أصر القائمون عليها على ان تستمر، الا ان اعلان عن مهرجانات سينمائية جديدة بعث الأمل على استمرار هذا الحراك.

قبل أيام اعلن عن إقامة مهرجان الدار البيضاء للسنيما المستقلة وهو الأول من نوعه يحتفي بالسينما المستقلة التي تبتعد كثرا عن السينما التجارية السائدة، هذا المهرجان يشرف عليه الناقد والباحث السينمائي الدكتور حمادي كيروم، كذلك أعلن في العراق عن إقامة مهرجان لسينما الإنميشين يشرف عليه الدكتور صباح المرزوك والمخرج المثابر حسين العكيلي، وهو مهرجان يتفرد باقامة فعالية سينمائية تعنى بهذا النوع من الأفلام الذي شهد نتاجا جيدا في العرق، أربيل هي الأخرى تستعد لإقامة مهرجانها السنوي سينما ضد الإرهاب ، وهو مهرجان حظي باهتمام واسع من لدن السينمائيين وعرض فيه أفلاما مهمة من مختلف دول العالم..

مهرجان النهج السينمائي الذي يعد من المهرجانات السينمائية المهمة والناجحة ، أعلن مديره المخرج حسنين الهاني هو الأخر عن بدء التحضيرات لدورته القادمة بعد التوقف الذي شهده بسبب جائحة كورونا.

واعتقد ان الدكتور سرمد ياسين مدير مهرجان القمرة السينمائي يعد هو الاخر لانطلاق فعاليات دورة جديدة من مهرجانه المهم ، مهرجان القمرة السينمائي.

دائرة السينما والمسرح ، قسم السينما يضع اللمسات الأخيرة لأيام الفلم العراقي القصير ، والذي سيعلن عن موعد بدء فعاليته قريبا بعد ان استكملت كافة التحضيرات اللازمة له ، وتم فرز الأفلام المشاركة وبلغ مخرجوها بذلك.

مهرجان مهم جديد ستنطلق فعالياته قريبا جدا هو مهرجان وطن السينمائي الذي تشرف عليه قناة الفرات الفضائية، وبإدارة الفنان احمد الركابي، المهرجان يحتفي بشهداء العراق الذي نالوا الشهادة دفاعا عن ارض العراق المقدسة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وابنه اللقيط داعش الذي اعاث في الأرض فسادا، المهرجان حظي باهتمام واسع، فالجميع يعرف حجم ما قدمه الشهداء من تضحية في سبيل ان يبقى العراق واحدا موحدا للأبد.

ان إقامة مهرجانات سينمائية جديدة هو تحد واضح وإصرار على استمرار الحياة التي لا يجب ان تتوقف بسبب وباء، او لأي سبب أخر، بوركت الجهود التي تعمل وتسعى لإشاعة الجمال السينمائي في كل مكان.

كاظم مرشد السلوم