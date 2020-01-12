وزير الثقافة الأردني يفتتح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ12

الصباح الجديد – وكالات:

مندوبا عن الملك عبدالله الثاني ، رعى وزير الثقافة الاردني الدكتور باسم الطويسي حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ12 والذي أقيم على مسرح قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان وبتنظيم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين.

واستهل الحفل الذي قدمه الفنانان أمل الدباس والدكتور محمد واصف، بعرض توثيقي بصري لصور الفنانين الأردنيين بعضهم رحلوا عنا وما يزالون في الذاكرة بمصاحبة تعليق بصوت الفنان هشام الهنيدي يؤكد دور الفنانين الأردنيين في الحركة الابداعية، كما تم عرض فيديو قصير للأعمال المشاركة في المهرجان.

وألقى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب ، كلمة النقابة الشريكة في المهرجان اعقبها كلمة أمين عام الهيئة العربية للمسرح الأديب إسماعيل عبد الله الذي توّج كلمته بالإعلان عن تأسيس رابطة أهل المسرح بوصفها مبادرة جديدة من مبادرات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي كلّف الهيئة العربية للمسرح مباشرة العمل على المشروع خدمة للمسرحيين على امتداد الوطن العربي.

وفي ختام حفل الافتتاح قام مندوب راعي الحفل “د. عادل الطويسي” وامين عام الهيئة العربية للمسرح” إسماعيل عبدالله ،ونقيب الفنانين “حسين الخطيب” بتكريم بعض الفنانين الأردنيين.