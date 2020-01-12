  • الأحد , 12 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

القبض على الجوكر بعد مشاركته في تظاهرات قضايا المناخ

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الصباح الجديد – وكالات
اعتقلت الشرطة الأميركية الممثل العالمي جواكين فينيكس صاحب شخصية الجوكر في فيلمه الأخير في أثناء مشاركته في تظاهرات بشوارع واشنطن الأميركية لزيادة التوعية بضرورة الاهتمام بقضايا المناخ وأبرزت العديد من المحطات الأجنبية ووسائل الإعلام مقاطع فيديو للنجم العالمي المرشح لحصد جائزة الأوسكار وهو يتصدر الصفوف الأمامية للتظاهرات السلمية التي قادتها بعض المؤسسات المهتمة بشؤون المناخ والبيئة.
ووفقاً لـ cnn، فأن الشرطة الأميركية اعتقلت 147 شخصاً من التظاهرات المحتجة على أزمة المناخ وكان من ضمن المعتقلين الممثل العالمي مارتن شين الحاصل على جائزة الجولدن جلوب.
ويخوض فينيكس مواجهة شرسة في ترشيحات الأوسكار، أمام كلً من الممثل العالمي آدم ريفز من Marriage Story، والممثل العالمي كريستيان بل من فيلم Ford v Ferrari’s، والممثل العالمي جوناثان برايس، كما تشارك في سباق الأوسكار القادم مقطوعة Call Me Joker، من فيلم الجوكر التي قامت بإدائها عازفة الـ تشيلو الايسلندية “هيلدر جونادوتير”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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