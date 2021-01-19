  • الثلاثاء , 19 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • لوركا.. بين سميرة مخلباف وماركوس زوريناغا

لوركا.. بين سميرة مخلباف وماركوس زوريناغا

ملاحق
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At Five in the Afternoon فيلم الساعة الخامسة عصرا

قبل عدة سنوات شاهدت فيلم المخرج الاسباني ماركوس زوريناغا « إختفاء لوركا « وقام بدور البطولة فيه الممثل اندي غارسيا ، الفيلم يتحدث عن صديق لوركا « ريكاردو « قام بدوره الممثل « إيزاي موراليس « وهو يتقصى اثر اختفاء الشاعر الاسباني لوركا ، وقد عدت بذاكرتي اليه بعد مشاهدتي للفيلم الايراني « ساعت بنج عصر ، للمخرجة الايرانية سميرة مخلباف التي اعتمدت قصيدة الشاعر لوركا ضمن المتن الحكائي للفيلم ومنذ المشهد الاول للفيلم يأتي صوت من خارج الكادر وهو يقرأ بعضا من ابيات هذه القصيدة الرائعة ، حيث ارادت مخلباف من هذا الاستخدام استعارة موضوعة الاختفاء ففي فيلم « زوريناغا « يكون البحث عن اختفاء شاعر ، بينما هنا الموضوعة اختفاء وتشريد شعب كامل هو الشعب الافغاني والمحور المعبر عن ذلك هي قصيدة لوركا الساعة الخامسة .

حمل الريح القطن الخام* بعيدا
في الخامسة عصرا
والأكسيد يتناثر مثل البلور و النيكل
في الخامسة عصرا
وقت الحمامة و النمر يتصارعان
في الخامسة عصرا.
القرن البوريّ يتقافز مع فخذ غربيّ
في الساعة الخامسة عصرا
و المرور الهادئ اختفى
في الخامسة عصرا
و أجراس ( آرسنيك ) تدوي و الدخان
في الخامسة عصرا!
الحالة الظاهرة مجرد سكون..
سكون في جميع الأرجاء
فمجموعات الصمت.. تسكن الأركان
في الخامسة عصرا!
و الثور الإسباني الوحيد .. فقط معه قلبه العالي!
في الخامسة عصرا.
عندما احتلنا روعة الثلج البارد
في الساعة الخامسة عصرا!
عندما غطى اليود حلقتنا الهمجية
في الخامسة عصرا
و الموت يوضع بيضاته في الجروح
في الخامسة عصرا
كل هذا في تمام الساعة الخامسة عصرا».

مخلباف تمكنت من صنعتها بشكل هائل فالمشهد الاول او الاستهلالي رسم بطريقة معبرة جدا ، بعض من قصيدة لوركا مع خروج عائلة من خلف التلال التي تعبر عن الاختفاء والتشرد خلفها ومحاولة العودة الى البلد ثانية بعد هزيمة طالبان ، شابة وابيها الكهل المتعصب دينيا وزوجة اخيها الذي فقد ولا يعرفون مصيره مع طفلها الذي تعاني كثيرا للحصول على الحليب والطعام له ، الاب يحاول ان يوصل ابنته يوميا الى المدرسة لتتعلم اصول الدين وحفظ القرأن معترضا على دخولها مدرسة حكومية اعتيادية لأنه يعتقد أن الكفر يعم المكان ، ودائما ما يشيح بوجهه مستغفرا الله اذا ما شاهد نساء يكشفن وجههن ، هنا ترسم مخلباف مشهدا انيقا من خلال اللقطات التي تصف عربة الاب ، حيث واجهة الكرسي الخلفي للعربة باتجاه الخلف وليس باتجاه حوذي العربة ، وهي مفارقة ، اذا بإمكان النساء ان يفعلن الكثير بالشادرو الذي يغطي وجههن دون علم الحوذي وهو هنا الاب ، مخلباف استعادت الكثير من مشاهد « الكابوي « والتي من المؤكد انها شاهدت العشرات منها ، حيث تقف العربة بزوايا مهمة من الشارع مظهرة بؤس المكان وخوائه .
الطريق الى المدرسة مظلم فهو يؤدي الى مدرسة دينية بائسة يختلط فيها الطلبة مع حيوانات المعلم « الملا « الذي يدرس او يحفظ طالباته القرأن .
الشابة « نقرة « لعبت الدور الممثلة «اغيلة رضائي « تسجل من غير علم والدها في مدرسة حكومية ، وتذهب اليها هروبا من المدرسة الدينة .
هنا توظف مخلباف اللغة السينمائية بشكل مؤثر فالشابة « نقرة « تفتح الباب المؤدي الى المدرسة الحكومية لتقف وسط ضياء وسطوع ضوء جميل وتستبدل حذاؤها الاسود البالي بحذاء ابيض خبأته في حقيبتها ، وتسفر عن وجهها الذي كانت تضطر لتغطيته خوفا من ابيها ، لذلك فهي الوحيدة التي لا ترتدي الزي المدرسي الرسمي ، كذلك هي اكبرهن سنا ، كونها دخلت المدرسة متأخرة جدا .
الحوارات التي تدور بين الطالبات حوارات تطرق سمعها لأول مرة ، الديمقراطية الحرية ، حقوق المرأة ، امكانية ان تكون احدى النساء رئيسة لجمهورية أفغانستان ، لتبدأ رحلة الحلم بأن تصبح رئيسة للجمهورية ، كل ذاك يمر عبر انتقالات شبه يومية في حياتها تجري مع تغير امكنة اقامتها مع عائلتها بسبب رفض الاب العيش مع الاخرين باعتبارهم يرتكبون الكثير من المعاصي . في احدى هذه الانتقالات تتعرف على شاب شاعر يساعدها في تنمية حلمها لكي تصبح رئيسة ويجيبها عن اسئلتها فيما يخص خطاب الشخص الذي يريد ان يصبح رئيس جمهورية ، في احد المرات توجه اسئلتها الى احد الجنود الفرنسيين الذي يستغرب هذه الاسئلة من فتاة تعيش في اطلال قصر ، الشاب الشاعر يحاصرها ويتبعها اينما تذهب وهي تخاف والدها المتزمت جدا الذي انزل فتاتين مراهقتين من عربته بسبب ضحكهما ورفعهما للبرقع عن وجههما .
في احدى المرات يقرأ لها قصيدة لوركا الساعة الخامسة عصرا ، وتعرف انها لشاعر اسباني مهم .يبقى صوت الصوت يتردد على مسامعا ، تنظر من خلال احدى نوافذ القصر الى كابول المهدمة ، وكان مخلباف ارادت ان تقول من يريد ان يصبح رئيسا لجمهورية يعمها الخراب .
فجأة يقرر الوالد ترك كابول « الكافرة « كما يسميها ليبدأ مع ابنته وزوجة ابنه رحلة الى المجهول ؛ حيث يموت الطفل في الطريق من شدة الجوع والعطش ويضطر الى حرق عربته لتتدفأ العائلة ، في مشهد نهائي مؤثر يصادفون شيخا نفق حماره ونفذ زاده ضل الطريق الى كابول التي يريد الذهاب اليها لنصرة اسمة بن لادن ضد الأمريكان الكفار الذين يريدون قتله ، الشابة نقرة وزوجة اخيها يذهبن للبحث عن الماء ، الاب يحفر بحجر قبر حفيده ، الكل مقبل عن الموت ، الوقت هو الساعة الخامسة عصرا ، الفتاتين يختفين خلف التل بعدما ظهرن من خلفة في المشهد الاول . قصيدة لوركا مستمرة .

حمل الريح القطن الخام بعيدا
في الخامسة عصرا
*القطن هنا ملابس الفتاتين « الشادور « الذي يغطيهن ، ربما الكفن الذي قد لا يحصل الجميع عليه .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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