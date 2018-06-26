انطلاق مهرجان التانجو في كولومبيا

بغداد – الصباح الجديد:

انطلق مهرجان التانجو الدولي في كولومبيا، بنسخته الثانية عشر في ساحة بوتيرو بميدلين.

يتيح هذا المهرجان لراقصي التانجو التدرب للمشاركة في أكبر مهرجان “تانجو” عالمي والذى يقام في الأرجنتين كل عام، و احتشد عشرات الآلاف من عشاق رقص التانجو في شوارع كولومبيا.

يذكر أن التانجو، نوع من الموسيقى مصاحب لرقصات، أصله من بوينس آيرس بالأرجنتين، ومونتيفيديو، والأرغواي، وانتشر في العالم بعد ذلك.

ولروعة الاسم أطلق على تطبيق محادثة للهواتف الذكية يدعى Tango.

نشأ التانغو في مقاطعات الطبقة الدنيا في بوينس آيرس، وقد كانت الموسيقى عبارة عن خليط من عدة أشكال من الموسيقى الأوروبية.

ويعود أصل كلمة تانغو في استعمالها للتعبير عن هذا النوع من الرقص إلى التسعينيات من القرن التاسع عشر 1890.