  • الثلاثاء , 26 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

انطلاق مهرجان التانجو في كولومبيا

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بغداد – الصباح الجديد:
انطلق مهرجان التانجو الدولي في كولومبيا، بنسخته الثانية عشر في ساحة بوتيرو بميدلين.
يتيح هذا المهرجان لراقصي التانجو التدرب للمشاركة في أكبر مهرجان “تانجو” عالمي والذى يقام في الأرجنتين كل عام، و احتشد عشرات الآلاف من عشاق رقص التانجو في شوارع كولومبيا.
يذكر أن التانجو، نوع من الموسيقى مصاحب لرقصات، أصله من بوينس آيرس بالأرجنتين، ومونتيفيديو، والأرغواي، وانتشر في العالم بعد ذلك.
ولروعة الاسم أطلق على تطبيق محادثة للهواتف الذكية يدعى Tango.
نشأ التانغو في مقاطعات الطبقة الدنيا في بوينس آيرس، وقد كانت الموسيقى عبارة عن خليط من عدة أشكال من الموسيقى الأوروبية.
ويعود أصل كلمة تانغو في استعمالها للتعبير عن هذا النوع من الرقص إلى التسعينيات من القرن التاسع عشر 1890.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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