مملكة “أسغارديا ” بديلا عن كوكب الأرض

الصباح الجديد – وكالات:

ان كنت تشعر بأن العالم الذي تعيش فيه لا يناسبك، وترغب في الابتعاد عنه؟ فبإمكانك اليوم أن تصبح مواطنا في مملكة “أسغارديا” الفضائية، والتي تخطط لاستعمار الفضاء بحسب مؤسسها إيغور أشوربيلي.

وأُنشئت أسغارديا قبل 20 شهرا، وينتمي لها حاليا نحو 200 ألف مواطن، وتتمتع بدستور وبرلمان منتخب، ولها رئيس جرى تنصيبه وهو إيغور أشوربيلي.

ونقلت “رويترز” عن أشوربيلي في خطاب تنصيبه بفيينا أمام مئات من مؤيدي فكرته: “سيدوّن هذا اليوم في سجلات أهم الأحداث بتاريخ البشرية”.

وأضاف: “أسسنا كل فروع الحكومة وبالتالي أستطيع أن أعلن بثقة ولادة أسغارديا، أول بلدان البشرية المتحدة في الفضاء”.

واقتبس أشوربيلي اسم مملكته من عالم في السماء، طبقا للأساطير الاسكندنافية.

ويمكن لأي شخص أن يصبح من مواطني أسغارديا عبر الإنترنت ومن دون أي مقابل مادي، إلا أن هذه الدولة تسعى لجذب اثنين بالمئة من سكان الأرض الأكثر إبداعا، بحسب المؤسس الذي أشار إلى إمكانية تحقيق ذلك عن طريق “اختبارات ذكاء”.

وبيّن أنه يعتزم امتلاك أقمار اصطناعية تتيح الدخول إلى الإنترنت حول العالم، وأن تعمل سفن الفضاء في غضون مدة تتراوح بين عشرة و15 عاما، وأن تكون نهاية المطاف، إنشاء مستوطنة دائمة للعيش على القمر خلال 25 عاما.

ويدفع مواطنو أسغارديا حاليا رسوم عضوية سنوية قيمتها 100يورو، لكن المملكة تخطط لجمع ضرائب على الأعمال التجارية، والدخل الخاص، لكن بنسب منخفضة للغاية.