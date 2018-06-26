شاب يهدد ماجدة الرومي إذا شاركت في موازين

الصباح الجديد – وكالات:

وصلت قبل أسبوع تهديدات على الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي من حساب مجهول، أكّد لها أنها سوف تتعرض للأذى المحتم في حال شاركت في مهرجان ” موازين ” هذا العام في المغرب، و تم إبلاغ الجهة المختصة في السلطات المغربية بالواقعة.

و تمت مراقبة الصفحة التي جرى من خلالها التهديد، إضافة إلى هاتف محمول جرى استعماله في تلك العملية، وبعد أقل من يوم واحد وقع الفاعل بيد رجال الأمن، وانتهت القصة عند رواية أكّدها، وهي أنه لم يكن يقصد سوى التهويل على الفنانين العرب المشاركين في المهرجان المشار إليه .

ورفضت الرومي التعليق على ما حدث، و تركت الأمور تأخذ مسارها القانوني، وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل تلك المواقف قبل أي حفلة تريد الغناء فيها في دولة عربية، وحتى في لبنان لم يسبق أن واجهت مثل هذه الأمور، والملفت أن البطاقات الخاصة بحفلتها في ” موازين ” قد بيعت قبل مدة طويلة من إقامتها .

وأشارت المعلومات أن الفنانة سوف ترافقها فرقتها الموسيقية التي انتقلت إلى المغرب، ولم تلجأ إلى إجراءات أمنية استثنائية في الحدث الفني المشار إليه .