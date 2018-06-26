العبادي يعد الشعب: سُنعيد بناء كل ما دمره الارهاب

بغداد – الصباح الجديد :

وعد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الشعب العراقي باعادة بناء كل ما دمره الارهاب.

وقال العبادي في كلمته بالمؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال في بغداد السلام، ان “الوحدة بين ابناء بلدنا قهرت الارهاب والدواعش وجمعت الناس بمختلف اطيافهم ومشاربهم فوضعوا يدهم بيد بعض وحققوا الانتصار”.

ورحب “بالضيوف في بغداد العطاء والثقافة والتعايش السلمي،” مشيرا الى ان “الارهابيين الذين هم أكبر خطر على الاسلام ارادوا حرف الدين الاسلامي عن منهجه الوسطي عن طريق الجهل ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم”.

واضاف العبادي ان “عصابات داعش مشروع هدام وتخريبي للامة ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة،” مبينا “اننا سنعيد بناء كل مادمره الارهاب وبالاخص بناء الانسان”.

وحذر رئيس الوزراء “من المرجفين الذين يريدون اثارة الشائعات والخوف ويضخمون من اعمال العدو وهؤلاء كانوا منذ زمن الرسول، وهم خطر داخلي”.

ودعا العبادي الى “وحدة كلمة المسلمين وعدم وضع الحواجز وعدم التدخل في عقائد الناس”.