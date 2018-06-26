أنباء عن تحرير المختطفين الستة في كركوك واعتقال خاطفيهم الدواعش

بغداد – الصباح الجديد :

أفادت أنباء بتحرير المختطفين الستة من عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وجميع الرهائن المحررين هم من اهالي محافظة كربلاء اختطفتهم داعش الاحد الماضي على طريق بغداد- كركوك.

ونشر داعش مقطع فيديو هدد فيه بإعدام 6 مخطوفين، مالم يتم الافراج عن نساء واطفال تابعين لارهابيين في سجون الحكومة العراقية قد حوكمن بالمؤبد والإعدام من قبل السلطات القضائية.

وذكرت قناة العربية السعودية اليوم الثلاثاء نقلاً عن مركز الإعلام الأمني، ليل الاثنين، تحرير جميع المخطوفين الستة بعد عمليات أمنية نوعية بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع القوات الأمنية المتواجدة في كركوك.

وأضاف المركز أنه بعد اشتباكات استمرت ساعات، تمكنت القوات العراقية من بسط الأمن في مناطق أطراف كركوك وتحرير الرهائن المحتجزين لدى داعش.

يذكر أنه في وقت سابق من يوم الاثنين، نفى مركز الإعلام الأمني أي تحرك أمني أو عسكري لتحرير المخطوفين، لإتمام العملية بسرية تامة.

كما أكدت أسرة أحد المخطوفين ويدعى سعد الذي تحدث عبر الفيديو المصور من قبل داعش، اتصاله بهم، وأنه حالياً بوضع صحي جيد ومع القوات الأمني