  • الأربعاء , 26 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مهرجان الجونة السينمائي يمدد موعد التقديم لمنصته اسبوعا

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كاظم مرشد السلوم
أخبار سارة لمن لم ينته من تقديم مشروعه في مرحلة التطوير لمنصة الجونة السينمائية!، اذ ارجيء الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصير الموعد النهائي منتصف ليل الثاني من يوليو/تموز 2019. ويمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم في مرحلة التطوير التقديم قبل ذلك الموعد.
منصة الجونة السينمائية، فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي المطلوب لهم. تقدم برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.
منطلق الجونة السينمائي، مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، وللإنتاج المشترك، ويهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي.
ستُفحص الطلبات المُقدمة، قبل التاريخ الموضح أعلاه، بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، مُعينة من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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