شركة غاز البصرة تواصل اطلاق برنامجها لتدريب الشباب الباحثين عن فرص عمل

شمل 111 من الشابات و 107 من الشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم

البصرة _ سعدي السند :

تحتَ شعار (نستثمرُ طاقتنا اليوم لأجل عراق المستقبل) واستمرارًا في تطوير قدرات الشباب الباحثين عن فرص عمل، أطلقت شركة غاز البصرة برنامج (خطوة2) لتطوير مهارات الشباب البصري وتمكين القدرات المحلية لصنع مستقبل أكثر إشراقا في العراق.

فقد أطلقت شركة غاز البصرة خلال شهر تشرين الاول الحالي و بالتعاون مع الجامعة التقنية الجنوبية وبالتنسيق مع لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة النسخة الثانية من برنامج (خطوة) للتدريب المهني والذي شمل هذه المرة 111 من الشابات بالإضافة إلى 107 من الشباب الباحثين عن عمل.

توفير تدريب عالي الجودة في سبعة تخصصات

ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة البطالة التي تعاني منها فئة الشباب وتم اختيار الجامعة التقنية الجنوبية في البصرة لتوفير تدريب عالي الجودة في سبعة تخصصات هي أساسيات التشغيل الآلي، أساسيات الشبكة، التصنيع، الاتصالات الكرافيكية، الصحة والسلامة المهنية، إدارة نظم المعلومات، واللحام إضافة إلى ذلك، يتلقى المشاركون أسبوعاً من التدريب على مهارات التوظيف وكيفية البدء بإنشاء الأعمال التجارية الخاصة لدعمهم بعد التخرج.

هدفنا تمكين الشباب الباحثين عن العمل من تطوير مهاراتهم وقدراتهم

وبهذه المناسبة صرح فرتس كلاب مدير عام شركة غاز البصرة قائلاً إنَّه لمن دواعي السرور والفخر أن نطلق النسخة الثانية من برنامج خطوة وهذه المرة سيكون البرنامج أكثر تنوعا حيث سيشمل نحو 50 % من العنصر النسوي وقامت الجامعة بتنظيم دورات تدريبية خاصة لدعم المتدربات، وهذا يكمل المرحلة الأولى حيث رأينا 145 شابا قد تخرجوا بنجاح من برنامج خطوة1 في شهر آيار الماضي، والعديد منهم نجحوا في العثور على عمل ، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص ، أو بدوام جزئي، أو بدوام كامل وسنستمر في الوفاء بوعدنا بأن نكون جارا طيبا وداعمًا للمجتمع البصري، بهدف مساعده الشباب الباحثين عن العمل لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة فرصهم في العثور على وظائف في البصرة اذ بإمكانك أن تعطي شخصا ما وظيفة فيكون هذا أمرا موقتا، ولكن عندما تمنحه المهارة فستبقى معه مدى الحياة.

برنامج خطوة تم تصميمه لمساعدة الشباب

وسيتم تدريب هؤلاء الشباب القادمين من شتى مناطق البصرة لمدة ستة أسابيع، ومن المتوقع أن يُقام حفل تخرجهم في شهر تشرين الثاني المقبل .

وبرنامج خطوة تم تصميمه لمساعدة الشباب على بدء مسيرتهم المهنية بطريقة احترافية ففي تموز الماضي نظمت الشركة معرضاً لتوظيف خريجي الدفعة الأولى، وكانت هذه خطة لربط المواهب المتاحة مع مقاولي النفط والغاز وهذا البرنامج التدريبي المهني هو جزء من سلسلة من البرامج التي ستنفذ على مراحل.

المبادرة ناجحة لتزويد الشباب والشابات بفرصة حقيقية لإيجاد وظيفة

كما صرَّح الحقوقي علي شداد الفارس رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة قائلا : هذه رِحلة ونحن نقوم بحصاد ما زرعناه في البداية وإننا ندعم الجامعة التقنية الجنوبية لجعل هذه المبادرة ناجحة لتزويد الشباب والشابات بفرصة حقيقية لإيجاد وظيفة،

وبناء مهنة وتحقيق استقلاليتهم المعيشية والشباب هم المحرك لمستقبل العراق وجزء من مسؤوليتنا هو تزويدهم بالدعم المطلوب ويسرُّنا أن نرى الجميع يتعاون كيَدٍ واحدة، شركة غاز البصرة والجامعة التقنية الجنوبية ومجلس المحافظة لدعم الشباب.

معلومات عن شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة هـي مشروع مشترك لمدة 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك 51٪ من الأسهم وشل 44٪ وشركة ميتسوبيشي 5٪. لقد تمكنت شركة غاز البصرة من الوصول إلى أعلى سقف إنتاج وصل إلى 1025 مقمقا في اليوم، وهذا ما يكفي لإنتاج نحو 3.5 جيجا واطا من الكهرباء للمنازل والصناعات في العراق. وتقوم الشركة حاليا بجمع مايقرب من 59 % من الغاز المتاح من جولة التراخيص الأولى. وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيس لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العـراق،

مما يجعلهـا الشركـة العراقيـة الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الرئيس للهيدروكربونات الـمستعملـة لتوليد الطاقـة وتوفـر الشركـة حاليا 70 % من الحاجـة المحليـة من الغاز البترولي المســال ومـع تطوير قدراتها التصديريـة ستدعم العـراق في تنويـع مصادر إيراداته من خلال تحويل العراق إلى مصدر لغاز البترول المسال والمكثفات ( قامت شركة غاز البصرة بتجهيز 85 شحنة من غاز البترول المسال والمكثفات التي بلغت 685 كيلو طن) . ومنذ بدء عملياتها في 2013 حتى سنة 2018 تمكنت الشركة بشكل كبير من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتولدة من إنتاج النفط في حقول جولة التراخيص الأولى ومنعت 70 مليون طـن مـن ثانـي أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي،

كما اسهمـت في تحويل الغاز المهدور والمحروق إلـى طاقـة كهربائيـة لملايـين المنازل المحلية وهذا يعـادل انبعـاث مخلفـات مـن 17 محطـة طاقـة تعمـل بالفحـم لمـدة سنـة كامـلـة أو الانبعاثـات المحفوظة باستعمـال 17,800 توربين ريـاح لمـدة عـام كامل.