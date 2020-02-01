نور مع محمد رمضان في “البرنس” بعد تأجيل تعاونهما 3 سنوات

الصباح الجديد – وكالات:

يتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور في مسلسل «البرنس» الذي يكتبه ويخرجه محمد سامي ويتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائي في عمل فني حيث تأجل لمدة 3 سنوات وكان مقرر عملهما معا في فيلم «آخر ديك في مصر» للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما معا.

ورشح المخرج عمرو عرفة الفنانة نور لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان في فيلم «آخر ديك في مصر» ورحب رمضان بالفكرة، إلا أن نور اعتذرت عن الفيلم بسبب تعاقدها على فيلم آخر وقتها وهو «تصبح على خير» مع النجم تامر حسني وإخراج محمد سامي وكان مقرر تصوير الفيلمين في التوقيت نفسه ، ليعود رمضان بعد 3 سنوات ويختارها في مسلسله «البرنس».

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتعاونت نور مع المخرج محمد سامي في السينما خلال فيلم «تصبح على خير» مع النجم تامر حسني قبل 3 سنوات، وشارك في بطولة العمل مي عمر ودرة وعمر زهران ومحمود البزاوى ومي فخري وبدرية طلبة، وكان من المقرر أن تقدم معه فيلم «الأوضة الظلمة الصغيرة» بصحبة أكرم حسني العام الماضي ولكن العمل توقف وتم إلغاؤه.