الملياردير الياباني يوقف البحث عن حبيبة يأخذها إلى القمر

الصباح الجديد – وكالات:

انسحب الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا الذي يعمل في مجال الموضة من بحث كان موضوعا لفيلم وثائقي عن حبيبة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وعزا انسحابه إلى ”مشاعر متباينة“ إزاء المشاركة.

وأعلن ميزاوا (44 عاما) في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يبحث عن فتاة أو سيدة غير متزوجة ممن تجاوزن العشرين من العمر على أن تدخل منافسة لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة (أبيما تي.في) للبث وتقدمت للمنافسة نحو 28 ألف فتاة.

وقال ميزاوا إنه يشعر ”بأسف بالغ“ لقراره الانسحاب واعتذر لمن تقدمن للمنافسة وللعاملين في (أبيما تي.في) في تغريدات على حسابه على تويتر الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في اليابان إذ يزيد عدد متابعيه عن سبعة ملايين.

وأشار إلى شعوره بالندم نظرا للوقت الذي بذلته الفتيات في الرد على تغريدته في وقت سابق، ووفقا للمعلومات فقد تقدمت للمنافسة نحو 28 ألف فتاة، يشار إلى أن ميزاوا سيكون أول مسافر إلى القمر في العام 2023 في رحلة خاصة تابعة لشركة “سبيس إكس” التي يملكها الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وتحتوي استمارة التقدم المنشورة على موقع البرنامج الذي يحمل عنوان “عشاق القمر” على الإنترنت “اختبارا للحب” تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع ميزاوا الذي انفصل مؤخرا عن صديقته الممثلة وعارضة الأزياء اليابانية أيامي غوريكي.