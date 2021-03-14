مجلس الأمن يطالب القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة ليبيا

اليوم.. اقامة مباراتين في افتتاح الجولة 24 لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدّمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتراضا رسميا للاتحاد الآسيوي، بعد تغيير جدول مباريات المنتخب في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي تقرر إقامتها في البحرين بطريقة التجمع.

وطالبت التطبيعية، في كتابها المرسل للاتحاد الآسيوي، بخوض مباريات التصفيات حسب الجدول المحدد سابقا، والذي يلاقي فيه هونج كونج ثم كمبوديا وإيران.وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد: “المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات منتخبنا أمام كمبوديا، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي في وقتٍ سابق، أنها ستكون مع هونج كونج“.

وأضاف: “توافق رأي التطبيعية مع كاتانيتش، وتم تقديم اعتراض رسمي للاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة إلى جدول المباريات السابق، لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة“.وأردف: “الاتحاد الآسيوي قرر اختيار البحرين لاستضافة مجموعة منتخبنا في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، وحدد مواعيد مباريات منتخبنا فيها“.وختم: “تقرر أن نواجه كمبوديا في السابع من حزيران المقبل، وهونج كونج (11)، وإيران في الخامس عشر من الشهر نفسه.

من جانب اخر، اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم جدول مباريات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز، اذ ينطلق اليوم الاحد باقامة مباراتين، فيلعب زاخو والطلبة في ملعب الاول في الساعة 2 ظهرا وفي التوقيت ذاته يلتقي الكرخ والسماوة في ملعب الساحر احمد راضي، وتجرى يوم غد الاثنين 4 مباريات، في ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الشرطة والديوانية في الساعة الرابعة والربع عصرا، ويلتقي الميناء ونفط البصرة في ديربي الجنوب في ملعب الفيحاء في الساعة السادسة والنصف مساء، ويضيف امانة بغداد في ملعبه فريق الجوية المتصدر في الساعة 2 ظهرا وفي ملعب التاجي تقام في التوقيت ذاته مباراة النفط والقاسم.

وتختتم مباريات الجولة بعد غد الثلاثاء باجراء اربع مباريات، الزوراء يضيف الحدود في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا، وفي ملعب ميسان الاولمبي تقام مباراة نفط ميسان والندف في الساعة السادسة مساء، ويضيف اربيل فريق نفط الوسط في ملعب فرانسوا حريري في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وفي ملعب الصناعة تجرى مباراة الصناعات الكهربائية والكهرباء في الساعة 2 ظهرا.

ويقف الجوية متصدرا للترتيب برصيد 50 نقطة ثم الشرطة برصيد 43 نقطة متقدما على النجف بفارق الاهداف، ويأتي رابعا الزوراء وله 41 نقطة.فيما يقف ايمن حسين لاعب الجوية في مقدمة الهدافين برصيد 14 هدفا ثم لاعب الزوراء مهند عبد الرحيم بـ 10 أهداف، وبالترتيب الثالث اللاعبان حسين يونس من الميناء ومنار طه من الحدود ولكل منهما 9 أهداف.

إلى ذلك، أكدَ رئيس لجنة الانضباط، علي والي محمد: ان اللجنة سبق أن أصدرت مجموعة من القرارات التي فرضت فيها غرامات مالية بحق الأندية والمدربين والإداريين واللاعبين.وأضافَ: استناداً للمادة 14 من لائحة الانضباط، ولمرور أكثر من خمسة عشر يوماً على إصدار العقوبة، ولعدم دفع الغرامة من قبل المخالفين، لذا توجب على جميع من صدرت بحقهِ عقوبات مالية الإسراع إلى دفعها الى خزينة اتحاد الكرة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ نشره في موقع اتحاد كرة القدم الرسمي، وبعكسه سوف تضاعف الغرامة المالية عند انتهاء المدة أعلاه.

من جانبه، يرى مدرب فريق النجف هاتف شمران أنهم باتوا منافسين بقوة على لقب الدوري العراقي الممتاز، بعد وصوله للوصافة.وقال شمران إن الفوز على الميناء في البصرة تدلل على الشخصية التي يتمتع بها نادي النجف.وأضاف أن النتيجة جاءت مقرونة بأداء مميز، مردفا: “فزنا بجدارة، فأصبحنا شركاء في الوصافة مع الشرطة. رغم أن فارق الأهداف يصب لمصلحة الشرطة لكننا نستحق هذا المركز“.

وأوضح: “أذكر اللاعبين دائما أن كل مباراة تنتهي مع الصافرة، وأن اللقب يحتاج الحفاظ على التطور الفني وارتقاء الطموح لأعلى مستوى، وتطبيق ذلك على أرض الواقع“.وأكد: “طموحنا ليس التباهي بفوز سابق بل بأننا نقدم باستمرار ما يسهم في التقدم في الترتيب“.

وتابع قائلا: “المباراة المقبلة مهمة كسابقاتها، فهي على ملعب المنافس نفط ميسان، وبالتالي علينا أن نكون في أفضل حال“.ولفت إلى أن “الوصول للوصافة يحتاج عزيمة أكبر لنحفظ حظوظنا في مزاحمة القوة الجوية على اللقب“.وتقدم النجف للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، متساويا مع الشرطة الوصيف الذي يتقدم بفارق الأهداف.