ولـدان يحـرز وسامـا جديـدا ويرفـع غلـة العـراق إلـى 3 ميداليـات ملونـة

السفارة تحتفي ببعثة اللجنة البارالمبية

طوكيو – عمار طاهر/ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان/ موفد اللجنة البارالمبية:

أضاف البطل البارالمبي ولدان نزار وساما اخر الى غلة العراق عندما أحرز الميدالية البرونزية في فعالية رمي الرمح للرجال لتصبح الحصيلة وسام فضي ووسامان برونزيان وذلك في ختام مشاركة البعثة العراقية في دورة الألعاب البارالمبية التي جرت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول الحالي

تألق ولدان

وأحرز ولدان نزار الميدالية البرونزية بعد ان حقق رقما قدره (41.39) م فيما حطم اللاعب الصيني صن الرقم العالمي والبارالمبي برقم (47.13) م ليحصل على الميدالية الذهبية ونال اللاعب الإيراني صادق ساهي الميدالية الفضية برقم (43.35) م اثر 6 محاولات حسب نظام البطولة.وأهدى البطل البارالمبي ولدان نزار هذا الإنجاز الى الشعب العراقي واللجنة البارالمبية وزملائه اللاعبين وقال بعد التتويج بالميدالية البرونزية أن طموحه كان الحصول على المركزين الأول او الثاني وانه راضي على ما قدمه رغم أنه دون مستوى الطموح..وشارك ثلاثة لاعبين عراقيين في فعالية رمح الرمح للرجال فئة F41 وهم ولدان نزار حسن وكوفان حسن عبد الرحيم واحمد غني نحاس وقد أحرز اللاعب احمد غني نعاس المركز الخامس برقم (37.51) م تلاه في المركز السادس زميله كوفان حسن عبد الرحيم برقم (37.19) م.

وكانت المنافسة محتدمة بين البطل ولدان نزار واللاعب الهندي نيفادب حيث حقق الأخير المركز الرابع برقم (40.80) وجاءت كثرة المحاولات الخاطئة لهذا اللاعب لصالح اللاعب العراقي علما ان الرقم العالمي والرقم البارالمبي مسجلان باسم كوفان عبد الرحيم (42.85) م وأحمد غني نعاس (38.90) م.وسوغ رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر تراجع مستوى كوفان حسن لأصابته بوباء كورونا قبيل انطلاق البطولة فضلا عن وفاة والده بالفايروس نفسه مما أثر على مستواه بشكل كبير فيما أشار الى ان احمد غني نعاس يخوض منافسات اعلى من فئته اذ يلعب ضمن فئة F40 لكن لعدم وجود هذه الفئة في بارالمبياد طوكيو اضطر الى اللعب بهذه الفئة.

استقبال حار

استقبلت السفارة العراقية في طوكيو رئاسة البعثة العراقية والوفد الإعلامي المشارك في بارالمبياد لندن بحضور جميع اركان السفارة في مقدمتهم القائم بالأعمال ضبيان شمام حسن والمستشارة انوار حسين عايد والسكرتير الأول جاسم محمد لفتة والسكرتير الأول مريوان توفيق محمد والسكرتير الثالث ميثاق وليد محمد.

وقال القائم بالأعمال ضبيان شمام حسن نتشرف بزيارة رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد والوفد المرافق له في سفارة جمهورية العراق في طوكيو مضيفا ان وجود الوفد هنا مدعاة للسرور ولاسيما بعد فوز البعثة البارالمبية بميداليات ملونة.. واكد حسن ان ابطال البارالمبية رفعوا اسم البلد عاليا وقد كانت لهم صولة في هذه الدورة مبينا أن الإنجازات المتحققة هي مدعاة للفخر والاعتزاز، وشدد القائم بالأعمال أن هنالك رغبة كبيرة بتواجد أبطال البارالمبية داخل السفارة للاحتفاء بهم الا ان الإجراءات اليابانية حالت دون ذلك موضحا انه تم الاتصال بهم وتهنئتهم والشد من أزرهم.

العودة الى بغداد

تغادر مساء اليوم الاحد بعثة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بارالمبياد طوكيو 2020 بعد ان شاركت في خمس ألعاب وهي القوس والسهم وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنس الطاولة وقد أحرزت المرتبة 69 بمجموع 3 ميداليات ملونة قبل يوم واحد من ختام دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 فيما تصدرت الصين الترتيب الأول ب(199) ميدالية وبريطانيا (122) ميدالية وروسيا (117)ميدالية.

وتتوجه البعثة العراقية الى إسطنبول في طريقها الى العاصمة بغداد في رحلة تمتد على مدى 12 ساعة متواصلة من مطار هانيدا الدولي الى مطار اتاتورك ثم تبقى بالانتظار (الترانزيت) 15 ساعة بأحد الفنادق بانتظار العودة الى مطار بغداد الدولي في الساعة 11 ليلا حيث يتوقع ان يستقبل البعثة أعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية

البعثة العراقية

وتألفت البعثة الباراولمبية في طوكيو 2020 من 37 شخصاً بينهم 18 رياضيا، 4 لاعبات و 14 لاعبا، حيث يضم الوفد الإداري والفني من الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، والدكتورة كوثر حسين الأمين العام للجنة، وعبيد الغزي رئيس البعثة، وجبار طارش إداري اتحاد رفع الأثقال، ومهدي باقر رئيس اتحاد ألعاب القوى، والحكم الدولي بالمبارزة سعد محمد، ومترجم البعثة سعد قاسم، ومدربي اتحاد رفع الاثقال الدكتور ثامر غانم ونجاح جوير، ورحيم فالح مدرب منتخب المبارزة، وجواد أبو الشون مدرب القوس والسهم، ووسام غالي ومازن حسين مدربا ألعاب القوى، وجمال جلال مدرب تنس الطاولة.

اما الوفد الرياضي فيتكون من، الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد لاعبة تنس الطاولة، وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك وفاطمة فاضل في ألعاب القوى، وعمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم، فضلا عن الوفد الإعلامي المؤلف من الزملاء، هشام السلمان والدكتور عمار طاهر وعماد الركابي وأحمد عريبي.