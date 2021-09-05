أرجنتين ميسي تضرب حصون فنزويلا بثلاثية وتلاقي البرازيل اليوم

ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم

بوينس آيرس ـ وكالات:

فاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1 فجر أول أمس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.وفي أوّل مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.لم تكن الأرجنتين مبهرة، لكن التفوّق العددي منحها أفضلية عبر البديلين خواكين كوريا وأنخل كوريا اللذين هزّا الشباك (71 و74).

وسجلت فنزويلا هدفاً شرفياً عبر يفرسون سوتيلدو من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في اللحظات الأخيرة.

وتسافر الأرجنتين إلى البرازيل اليوم الأحد، في إعادة لنهائي البطولة القارية كوبا أميركا.وحظيت الأرجنتين التي تعادلت في ثلاث مباريات من أصل سبع حتى الآن، على أفضلية مطلع اللقاء، فأصاب رودريغو دي بول العارضة (13).. لكن منعطف اللقاء تمثل بطرد لويس أدريان مارتينيز، الذي دخل المباراة قبل سبع دقائق من بطاقته الحمراء إثر تدخل على ميسي. رفع الحكم أولاً بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR» عاد واستبدلها بأخرى حمراء.. تحوّلت المباراة إلى هجوم أرجنتيني ودفاع فنزويلي. افتتح لاوتارو التسجيل بعد تمريرة ذكية في العمق من جيوفاني لوسيلسو.

وأمام دفاع متكتل، وجد البديل خواكين كوريا موقعاً جيداً للتسديد وتسجيل الثاني قبل ثلث ساعة من النهاية، بعد عمل جيد من ميسي ولاوتارو.. بعدها بثلاث دقائق، ارتدت تسديدة لاوتارو من الحارس فويلكر فارينيس تابعها أنخل كوريا في الشباك الخالية.وفي اللحظات الأخيرة، حصلت فنزويلا على ركلة جزاء إثر خطأ على البديل أليخاندرو غوميز، ترجمها صانع اللعب سوتيلدو ببراعة.

إلى ذلك، أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان القلق قبل المباراة المرتقبة بين منتخب بلاده أمام البرازيل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. سقط ميسي مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين على فنزويلا (3-1)، بعد تدخل عنيف من لويس أدريان مارتينيز، أسفر عن حصول الأخير على بطاقة حمراء مباشرة.. في حين أشارت شبكة RMC إلى أن الاختبارات الطبية الأولية التي أجراها «ليو» مطمئنة، وأنه يعاني فقط من جرح قطعي في الركبة نتيجة التدخل العنيف من مدافع فنزويلا. وأكدت الشبكة الفرنسية أن ميسي سيكون جاهزا لمواجهة زملائه الباريسيين نيمار جونيور وماركينيوس خلال مواجهة الأرجنتين والبرازيل، اليوم.

من جانبه، استدعى منتخب البرازيل، قلب الدفاع ليو أورتيز، لاعب براجانتينو، لخوض مباراتي الأرجنتين اليوم (الأحد) وبيرو (الخميس) ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بدلا من ماركينيوس الذي سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات.

كما استدعى الجهاز الفني لمنتخب «السيلساو» أرتور، مهاجم براجانتينو، بدلا من مالكوم، الذي غادر معسكر المنتخب وعاد إلى روسيا، بسبب ضغوط نادي زينيت.ووصل كلا اللاعبين اليوم إلى الفندق، الذي يعسكر فيه منتخب البرازيل بمدينة ساو باولو، في انتظار زملائهما الذين يصلون مساء اليوم الجمعة قادمين من سانتياجو، حيث انتصروا مساء الخميس على منتخب تشيلي، بهدف من دون رد، في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأوضح تيتي، مدرب منتخب البرازيل، في بيان، أن أورتيز سيكون بديلا لماركينيوس، قلب دفاع باريس سان جيرمان، الذي حصل على بطاقة صفراء جديدة في مباراة تشيلي، لذا سيغيب عن مباراة الأرجنتين المقبلة.

ويتصدر «السيليساو» تصفيات أميركا الجنوبية بالعلامة الكاملة (21 مباراة من 7 انتصارات)، في حين يحتل منتخب الأرجنتين الوصافة برصيد 15 نقطة.