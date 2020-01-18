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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خلف يكشف عن إجراء حوارات بين بغداد وواشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية

منوعات
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بغداد – الصباح الجديد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم السبت، عن وجود حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال المتحدث العسكري لموقه روسيا اليوم الاخباري إن “الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته”. وأضاف أن “المفاوضات لم تنته بعد”.

وتبنى البرلمان مطلع الشهر الحالي، قرارا يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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