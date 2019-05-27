«تجارة الحبوب» تواصل تفريغ حمولات البواخر الواردة الى ميناء ام قصر

زيارات تفتيشية للمطاحن وايقاف مطحنتين لمخالفات نوعية

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرار ملاكاتها العاملة في ميناء ام قصر بتفريغ حمولة الباخرة ( Storm rider) المحملة بالرز الفيتنامي و الباخرة ( dvadesetprvi)المحملة بالرز الارجنتيني و المخصصة لحساب البطاقة التموينية .واوضح مدير عام الشركة المهندس نعيم محيسن المكصوصي ان الملاكات العاملة في ميناء ام قصر تواصل تفريغ وشحن حمولات الباخرتين لمخازن الشركة على وفق خطة التوزيع المعدة من قبل قسم التسويق حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم تفريغها لحين اعداد هذا التقرير (١٧٢) شاحنة توزعت على الباخرتين وشملت تحميل (١٥٧) شاحنة محملة بكمية (٦٢٨٠) طنا من الرز الفيتنامي من الباخرة (Storm rider) اضافة الى تحميل (١٥) شاحنة تم تحميلها بكمية (٥٧٣) طنا من مادة الرز الارجنتيني والوارد للبلاد عبر الباخرة. ( dvadesetprvi ) كاشفا ان المتبقي من حمولة الباخرتين سيتم شحنه على وفق المنهاج المحدد من قبل قسم التسويق في الشركة .

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن قيام فريق رقابي مشترك برئاسة مديري شركة تصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية باجراء زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المطاحن العاملة في بغداد.

وقال مدير عام شركة تصنيع الحبوب حسين سامي ان فريق العمل تم تشكيله لتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المطاحن العاملة للوقوف على نوعية الطحين المنتج وآلية التوزيع ، حيث بادر الفريق بزيارة مطحنة الدورة الحكومية وعدد من المطاحن الاهلية ضمن قاطع الكرخ ومنطقة عويريج ، وتجول الفريق بجميع الاقسام الانتاجية والخزنية واطلع على نوعية الحبوب المستعملة بالانتاج وآلية الطحن والتجهيز .

وشدد سامي على اجراءات الفحص النوعي وسحب النماذج فضلا عن الاشراف على فحص الخبازة ، لافتا الى ان نوعية الحنطة المجهزة اغلبها محلية ونتائج فحص الخبازة الموقعية التي جرت باشراف الفريق جيدة ومقبولة حيث نتج عن الزيارة ايقاف مطحنتين بسبب مخالفات نوعية ، وتأشير مخالفات اخرى غير نوعية لمطاحن اخرى احيلت الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية حسب بنود عقد انتاج الطحين.

من جانبها اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرار فرع واسط بتسلم الحنطة المحلية المسوقة.

وقال مدير عام الشركة نعيم محيسن جبر ان الملاكات العاملة في الفرع تواصل تسلم الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين حيث بلغ اجمالي الكميات المتسلمة (٤٠٥) الاف طن متوزعة بين حنطة درجة اولى وثانية وثالثة .

واضاف المدير العام كذلك بانه تم تسلم (٦٠) الف طن في سايلو الصويرة و(٥١) الف طن في مركز النعمانية الأول و(٤٥) الف طن في مركز تسويق النعمانية الثاني و (٣١) الف طن في الرصيف النهري و (٣٠) الف طن في الشحيمية و (١٠٣) الاف طن في المجمع المخزني وفي سايلو الكوت تم تسلم (٤٢) الف طن اما في مركز السوادة (٤٠) الف طن ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الملاكات العاملة بالفرع لإنجاح عملية التسويق للموسم الحالي .

واشار المدير العام كذلك الى قيام فرع الشركة في واسط بتجهيز المطاحن الاهلية للحصة الرابعة حيث تم بلغت نسبة التجهيز ٢٥% من الكمية المخصصة للفرع والبالغة (١٦) الف طن وحسب النسب المقررة من قسم السيطرة النوعية.