  • السبت , 18 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ترامب يعتزم بحث ملف سحب قواته من العراق

آخر الأخبار
0 تعليق
54 views

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحدث مع نظيره العراقي، برهم صالح عن مسألة سحب قواته من العراق.

وذكرت قناة “سي بي أس” الامريكية، نقلا عن مصادر لها في البيت الأبيض، ان ترامب سيبحث مع صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني في دافوس، موضوع خروج قواته من العراق.ومنتدى دافوس هو اجتماع سنوي لممثلي النخب السياسية والتجارية العالمية، يعقد منذ الثمانينيات.وتشكل هذه الفعالية أحد الأحداث الدولية الكبرى سنويا نسبة إلى السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات العامة والأوساط الأكاديمية والشخصيات الثقافية وقادة الإعلام الذين يشاركون في مناقشات هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة