الاسود تتأهب لمواجهة العنابي في دور الـ 16.. الثلاثاء

اليوم ثلاثة لقاءات.. وقطري في صدارة الهدافين

أبو ظبي ـ محمد إبراهيم وعلي حنون

يتاهب منتخبنا الوطني بكرة القدم لخوض مواجهته المرتقبة امام قطر بعد غد الثلاثاء برسم دور الستة عشر لنهائيات اسيا المقامة حاليا في دولة الامارات العربية بطموح اجتياز العنابي وبلوغ دور الثمانية في الطريق لتحقيق تطلعاته التي تمتد لنيل اللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية.. واجرى منتخبنا الوطني يوم امس السبت وحدة تدريبية له في ملعب سلطان بن زايد بابو ظبي استمرت لمدة ساعتين بعد ان منح لاعبونا راحة يوم امس الاول الجمعة في حين اجرى المنتخب القطري وحدته التدريبية في ملعب القوات المسلحة.

من جانبه قال رئيس وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم علي جبار انه ومع تصاعد خط العطاء البياني للاسود في المواجهات الاسيوية فان سقف الطموح لدى لاعبينا ارتفع ليصل الى بلوغ المباراة النهائية، وهو عنوان رئيسي وضعه نجوم فريقنا الوطني راية لهم .

واكد جبار في تصريح لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان :»المنتخب يمر بفترة ايجابية وان ادارة البعثة عملت وتواصل عمل كل مامن شانه تعبيد طريق تحقيق النتائج الايجابية امام المنتخب» مبينا ان:»الصمت الاعلامي الذي فرضته اسرة الاسود على لاعبينا ياتي من باب ابعاد التاثيرات السلبية وعدم التشويش على تفكير لاعبينا الذين يتصدون حاليا لمهمة وطنية يحملون فيها طموح عشرات الملايين من ابناء شعبنا الابي، لذلك علينا ان نتعاون جميعا من اجل خلق اجواء التاهب الايجابية لهم».

واوضح ان :»النتائج الايجابية لمنتخبنا في منافسات المجموعة الرابعة ونجاحه في مواجهة منتخب كبير وهو الفريق الايراني في اخر مبارياته اضاف معنويات كبيرة الى رصيد نجومه وجعل من سقف طموحاته لاسعاد جماهيرنا الوفية، ترتفع لتصل الى ان يكون منتخبنا احد اطراف مواجهة قمة البطولة القارية» لافتا الى ان :»المنتخب استانف امس (السبت) تحضيراته للقاء قطر (الثلاثاء) بعد يوم راحة اعطيت للاعبين فور انتقال الاسود من دبي الى ابو ظبي حيث مكان مواجهة الاسود مع العنابي».

واضاف جبار ان :»مباراة العراق مع شقيقه القطري صعبة فنيا لانها تجمع منتخبين لهما حضورهما المؤثر في المشهد الكروي القاري وهي تعتبر ايضا كلاسيكو خليجي، لذلك نجدها مقابلة صعبة وكبيرة ولاشك ان الجهاز الفني يعي ذلك ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق لاعبيه» وترسخت قناعتنا ككادر اداري مشرف على ان :»اصرار اسرة منتخب اصبح كبيرا وانهم ينتظرون مواجهة العنابي لتحقيق النتيجة الايجابية ان شاء الله» مختتما ان :» اجتياز الحاجز القطري بهمة الغيارى من لاعبينا ودعم جماهيرنا واعلامنا سياخذنا بعيدا الى فضاء تلبية ماينشده الجميع لاسودنا الذين سيدخلون مباراة قطر بتشكيلة متكاملة».

وتجري اليوم الاحد ثلاث مباريات في انطلاق دور الستة عشر اذ تلعب فيتنام مع الاردن في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت بغداد في ملعب ال مكتوم بدبي وتتقابل الصين مع تايلاند في الساعة الخامسة مساء بملعب هزاع بن زايد بالعين وتلعب عمان مع ايران في الساعة الثامنة مساء بملعب محمد بن زايد بابو ظبي .

وكانت فيتنام قد تاهلت الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ عام 2007 بينما كان الاردن اول المنتخبات المتاهلة الى الدور الثاني بعد تصدره فرق المجموعة الثانية دون اية خسارة وتاهلت تايلاند ثاني المجموعة الاولى الى دور الستة عشر للمرة الاولى في تاريخها بينما صعدت الصين بعد احتلالها مركز الوصيف في المجموعة الثالثة وجاء تاهل ايران لتصدرها فرق المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متقدمة بفارق الاهداف على منتخبنا الوطني في حين صعدت عمان بعد احرازها المركز الثالث في المجموعة السادسة .

بينما تقام يوم غد الاثنين ثلاث مباريات الاولى بين السعودية واليابان في الثانية بعد الظهر في ملعب الشارقة والثانية بين اوزبكستان واستراليا في الخامسة مساء في ملعب خليفة بن زايد بالعين والثالثة في الثامنة مساء بين قيرغزستان والامارات في ملعب مدينة زايد بابو ظبي وتلعب يوم الثلاثاء المقبل البحرين مع كوريا الجنوبية في الساعة الرابعة عصرا في ملعب راشد بدبي ويتقابل العراق مع قطر في الساعة السابعة مساء في ملعب ال نهيان بابو ظبي.

ويقف لاعب المنتخب القطري، المعز علي، في صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة اهداف بينها اربعة اهداف احرزها في شباك كوريا الشمالية ليصبح واحدا من بين خمسة لاعبين فقط احرزوا سوبر هاتريك في مباراة واحدة في تاريخ المسابقة .. ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين لاعب منتخب اوزبكستان الدور شومورودوف برصيد اربعة اهداف يليه كل من سردار ازمون من ايران وفيتالي لوكس من قيرغزستان ولكل منهما 3 اهداف.

* موفدا الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية