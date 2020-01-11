بغداد ـ الصباح الجديد:

عن منشورات أحمد المالكي في بغداد، صدر كتاب نيكروفيليا بشريط ملون للكاتبة والشاعرة ابتهال بليبل. يقع الكتاب في 214 صفحة من القطع المتوسط. يتحدث الكتاب، ذو الطرح الجريء والجديد، عن حالات إنسانية منسية، شهدها المجتمع، نتيجة للظروف التي مر بها البلد، من إرهاب وما تلاه من نزوح وتهجير وقتل.. ويتحدث عن نساء، تعرضن للتعنيف، الضرب القسوة المفرطة من قبل أزواجهن او من قبل الآخرين، ونساء تعرضن لمقايضة وتخيير بين الجوع وبين الشرف. تحدثت الكاتبة عن فعل التعنيف، وما أنتجه ذلك الفعل البشع، حيث إن الزمن التراكمي والممارسة المضطردة من قبل الأهل، نتيجة للفهم الخاطئ للنص الديني، أو المقصود، تحول التعنيف الى ممارسة شرعية، وإن الله أمر به، وتتحدث الكاتبة على لسان إحداهن: إن زوجها اعتاد على حرمانها من ابسط حقوقها، ولكنها تعتقد ان الدين يحتم على المرأة السكوت الخضوع لرغبة الزوج. ولا ترى في هذا شيئا غير طبيعي، وتلوم مفاهيم حرية المرأة والدفاع عن حقوقها، مؤكدة ان الزوجة التي لا تتحمل زوجها وتتمرد عليه هي السبب فيما آلت إليه أوضاع العراقيات من تزايد في نسب العنوسة والطلاق والعنف الاسري. إن ظاهرة العنف والتعنيف الاسري وحتى الاجتماعي، تمت دراسته كثيرا، وتم تشخيص مكامن الخلل وأسبابه. ابتهال هنا، تناولت الموضوع بطريقة مختلفة، طريقة ثقافية تتجاوز الخطاب العادي، أو العابر الذي انفعال لحظة خاطفة. كما تناولت ابتهال الجسد، بطريقة لا تخلو من المجازفة كون أن الحديث عنه، يمثل الدخول في المحظور الاجتماعي وحتى الثقافي. يمثل كتاب « نيكروفيليا بشريط ملون» محاولة جادة مهمة لإلقاء الضوء على معاناة وظواهر اجتماعية عامة.