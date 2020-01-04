انطلاق مشروع التغذية المدرسية لمدارس قضاء شط العرب

أقامها برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة ايادي الرحمة وتربية البصرة

البصرة _ سعدي السند :

برعاية الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن المدير العام لتربية البصرة وبحضور معاون محافظ البصرة لشؤون الخدمات حسن النجار وعلي حمه رحيم الجاف معاون المدير العام لتربية البصرة وزهير التميمي مدير قسم تربية شط العرب و عدد من التربويين وممثلين عن قيادة الشرطة والشرطة المجتمعية ، أقام فريق برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة ايادي الرحمة وتربية البصرة (شعبة البيئة والصحة المدرسية ) الأحتفالية الرسمية لأنطلاق مشروع التغذية المدرسية لمدارس قضاء شط العرب وفي مدرسة الأنوار الساطعة الأبتدائية للبنات .

تضمنت الأحتفالية كلمات وفعاليات للتعريف بهذا المشروع الذي يرعاه برنامج الغذاء العالمي وتنفذه منظمة ايادي الرحمة ، ليستفيد منه تلاميذ المدارس الأبتدائية في قضاء شط العرب وعددها (٩٨) مدرسة ولنهاية العام الدراسي الحالي .

كما قدمت ارشادات حول اهمية توفير البيئة الصحية الآمنة في مدارسنا للحفاظ على صحة اجيالنا .

وعلى هامش الأحتفالية تم افتتاح معرض للحرف اليدوية والفنون التشكيلية من ابداع تلاميذ وملاك مدرسة الأنوار الساطعة نال اعجاب وثناء الحضور.

وتوزع الوجبة ايام الاحد والاثنين والاربعاء والخميس وتشمل الماء او العصائر والجبن والصمون وقطعة فاكهة موز او تفاح او تمر .

اعدادية البصرة المهنية للبنات تقيم معرضها السنوي والسوق الخيري

وبرعاية المدير العام للتربية في محافظة البصرة اقامت اعدادية البصرة المهنية للبنات معرضها السنوي والسوق الذي يعد واحدا من اهم الأنشطة الفنية والثقافية التي تقيمها الأعدادية بحضور عدد من التربويين واولياء الأمور ووسائل الأعلام .

وتضمن حفل الافتتاح القاء كلمة ترحيبية لمديرة الاعدادية الاستاذة سعاد رحيم قدمت فيها الشكر والتقدير للضيوف على حضورهم هذا الكرنفال الابداعي تجول الحضور بعد ذلك في أروقة المعرض الذي اشتمل على مجموعة من اللوحات الفنية والاشغال اليدوية بجهود وإمكانيات طالبات الاعدادية وجسدت معاني جميلة في التشجيع على العمل والإنتاج وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات ، فيما اشاد الضيوف بما شاهدوه من ابداعات مميزة لملاك وطالبات الأعدادية

دورة مراسيم رفع وتحية العلم العراقي في تربية البصرة

وبحضور مدير قسم النشاط الرياضي والمدرسي في تربية البصرة سعد مزهر شوشي و محمد صالح العواد مسؤول شعبة التربية الكشفية و ياسين موحان ممثل عن الاشراف الاختصاص وعدد من مدرسات ومعلمات التربية الرياضية ، اختتمت شعبة التربية الكشفية فعاليات دورتها بدرس تدريبي حول مراسيم رفع وتحية العلم العراقي للقائدات على ارض متنزه البصرة العائلي .وتضمن الدرس شرحا مفصلا لمراسيم رفع وتحية العلم العراقي ، حيث كان لقائدات تربية البصرة الدور الفعال بألقاء محاضرات كشفية حول أسس وتشكيل الفرقة الكشفية مع شرح نظري وعملي مفصل لكيفية الوقوف في ساحة المدرسة واداء مراسيم رفع وتحية العلم العراقي ، في اجواء فاعلة من اجل تطوير عمل الفرق الكشفية في مدارسنا.

كما أقيمت دورة رفع العلم للكشافة وقدم فيها عدد من حاملي الشارة الخشبية في المحافظة شرحا نظريا وعمليا عن كيفية تشكيل الفرقة وكيفية الوقوف في ساحة المدرسة واداء مراسيم رفع وتحية العلم العراقي .

وأثنى مدير قسم النشاط الرياضي والمدرسي في تربية البصرة على روعة ماقدمه جميع الحضور و اهتمامهم للمشاركة في مثل هذه الدورات التي تهدف لتطوير الواقع الكشفي ، واكد المشرفون ان هذه الجهود التي قُدمت اليوم هي عبارة عن تكاتف قادة البصرة الكشفيين وحبهم لعملهم وان هدف الكشافة هو الوصول الى نقاء الروح وحب الاخرين .

زيارة المدارس الابتدائية في المحافظة لإلقاء محاضرات تتعلق بالسلامة

وشكلت هيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة فريق عمل قام بزيارة المدارس الابتدائية في المحافظة لإلقاء محاضرات تتعلق بالسلامة من خلال الارشادات والتعليمات الواجب اتباعها حال حدوث طارئ ما ،منها كيفية استعمال مطفأة الحريق أو اسعاف حالة مرضية مفاجأة وكيفية استعمال مخارج الطوارئ في حالات الانذار الخطرة ،كذلك كيفية الحفاظ على نظافة الصف والمدرسة والشارع والمنزل والاماكن العامة وعدم رمي الاوساخ إلا في الاماكن المخصصة لها ،إضافة الى الابتعاد عن العبث بمصادر الطاقة الكهربائية.