نانسي عجرم تشارك بأنشطة خيرية في مصر

الصباح الجديد – وكالات:

أضفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطابع الإنساني على زيارتها الأخيرة إلى مصر حيث شاركت بأنشطة مؤسسة “راعي مصر للتنمية” وإلتقت عدداً من الأطفال فأسعدتهما بتوزيع الهدايا والملابس، جاء ذلك على هامش حفلها الحاشد على مسرح الجامعة الألمانية في القاهرة وسط حضور الألاف من محبيها حيث صعدت على المسرح على أغنية “بدنا نولع الجو وسط الهتافات الشعبية وقدمت وصلة غنائية لأكثر من ساعة نوعت فيها بين القديم والجديد من الأغاني غنّت فيها “آه ونص”، “أخاصمك آه”، “وما تيجي هنا ” وغيرها من الأغاني الجديدة.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد ضربت موعدا مع عشاقها في مصر في الحفل الجماهيري الكبير الذي اقيم في “الجامعة الألمانية” في القاهرة مساء السبت الماضي وعبر جماهير نانسي عجرم في مصر عن سعادتها للقائها خلال الحفل المنتظر من خلال التعليقات التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد كما تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.