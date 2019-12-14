أبا ذر العمر محافظا لذي قار بالوكالة

كاظم العبيــدي

تقرر في محافظة ذي قار تكليف ابا ذر العمر بإدارة المحافظة للفترة المقبلة خلفا للمحافظ عادل الدخيلي الذي قدم استقالته مؤخرا .

يذكر ان العمر كان يشغل منصب النائب الثاني للمحافظ وهو من الكفاءات الشابة الذي فاز بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، وتمكن ان يشغل منصبه بجدارة وشفافية وتعامل مع كل طبقات المجتمع وخاصة الشباب .

وينحدر العمر من عائلة معروفة بالشجاعة والشهامة ولهم علاقات واسعة محلية وعربية .ويأمل المواطنون والمتظاهرون بان تكون ولايته لإدارة المحافظة تصب في خدمة هذه المدينة التي ضحت كثيرا ، وقدّم ابناؤها 100 شهيد ومئات الجرحى خلال الاحتجاجات الاخيرة ، وشهدت ذي قار الان تحسنا امنيا على مستوى المركز والاقضية والنواحي .