  • السبت , 14 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أبا ذر العمر محافظا لذي قار بالوكالة

شؤون عراقية
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كاظم العبيــدي
تقرر في محافظة ذي قار تكليف ابا ذر العمر بإدارة المحافظة للفترة المقبلة خلفا للمحافظ عادل الدخيلي الذي قدم استقالته مؤخرا .
يذكر ان العمر كان يشغل منصب النائب الثاني للمحافظ وهو من الكفاءات الشابة الذي فاز بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، وتمكن ان يشغل منصبه بجدارة وشفافية وتعامل مع كل طبقات المجتمع وخاصة الشباب .
وينحدر العمر من عائلة معروفة بالشجاعة والشهامة ولهم علاقات واسعة محلية وعربية .ويأمل المواطنون والمتظاهرون بان تكون ولايته لإدارة المحافظة تصب في خدمة هذه المدينة التي ضحت كثيرا ، وقدّم ابناؤها 100 شهيد ومئات الجرحى خلال الاحتجاجات الاخيرة ، وشهدت ذي قار الان تحسنا امنيا على مستوى المركز والاقضية والنواحي .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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