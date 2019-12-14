وزير التجارة يعلن اعتماد 87 % من المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية

تصنيع الحبوب تناقش خططها الاستثمارية وآلية تطبيقها

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التجارة اعتمادها على المنتج الوطني بنسبة 87% في تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال خطة التجهيز لعام 2019 في ظل تصاعد مستوى الانتاج المحلي للحنطة المحلية كذلك بالنسبة للسكر وزيت الطعام الذي يجهز من احد المعامل الوطنية.

وذكرت وزارة التجارة في بيان نقلا عن الوزير الدكتور محمد هاشم العاني، ان “ العام الحالي شهد اعتمادا كبيرا على المنتج الوطني في اطار برنامج اتخذته الوزارة في دعم المنتج الوطني وضرورة ان يأخذ دوره الطبيعي في تلبية احتياجات البطاقة التموينية وغيرها من المشاريع التي تعمل بها دوائر وشركات الوزارة”، لافتة إلى أن “نسبة الاعتماد على المنتج الوطني وصلت الى 87‎%‎ وأن النسبة المتبقية تتمثل إلى الحاجة من مادة الرز نتيجة عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الرز المحلي”.

وقال الوزير إن “تجهيز مفردات السكر وزيت الطعام والحنطة اعتمدت بشكل كامل على المنتج الوطني الذي يعد منافسا حقيقيا للمنتج الاجنبي في ظل الاهتمام الذي منحه البرنامج الحكومي لدعم الصناعات الوطنية واعطائها الدور الاهم في التعاقدات التجارية التي تجريها الوزارة لتأمين المفردات الغذائية والتي حققت هذا العام نسب انجاز متقدمة تختلف على السنوات السابقة من حيث التجهيز والنوعية وعدد الوجبات المجهزة التي ازدادت في مواد الطحين بواقع عشر حصص وزيت الطعام والسكر بواقع ثمانية حصص”.

وأضاف الوزير “اما الرز فقد اولينا اهتماما استثنائيا لحملة تسويق الشلب ونأمل ان تحقق نسبة زيادة عن الاعوام السابقة”.

وأشار العاني، إلى أن “كميات الحنطة المسوقة هذا العام تغطي الحاجة المحلية بشكل كامل وتحقق وفرة وهذا انجاز يتحقق لاول مرة في العراق نتيجة الاهتمام الذي اولته الحكومة لهذا المحصول الاستراتيجي المهم الذي يشكل اولوية في تأمين الامن الغذائي ويسهم في رفع مستوى المعاشي للفلاح العراقي ويفتح امامه افاقا لتطوير عمله في تطوير القطاع الزراعي”.

وبين وزير التجارة، أنه “ماتحقق من انجاز في اطار دعم المنتج الوطني خلال عام من عمر الحكومة يمثل حالة ايجابية مهمة اسهمت ساهمت في تطوير الصناعات الغذائية المحلية واعطت الفرصة لبناء معامل ومصانع تعنى بصناعات السكر وزيت الطعام فضلا عن الاهتمام بزراعة الحنطة والشلب وبقية المواد الاستراتيجية التي تشكل اولوية في تأمين الامن الغذائي للشعب العراقي.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن عقد الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة اجتماعا لمناقشة خططها الاستثمارية وآلية تطبيقها على وفق القوانين النافذة .

وقال مدير عام الشركة حسين سامي ان لدى الشركة خططا ومشاريع استثمارية يمكن ان توفر مردودات مالية جيدة وتحرك عجلة العمل في عدد من المواقع والاراضي التابعة لها ، مضيفا بان مجلس ادارة الشركة ناقش كذلك دراسات اولية عن المشاريع المقترحة والعروض التي قدمتها عدة شركات تخصصية لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة على وفق القوانين والضوابط النافذة ، مؤكدا على توجه المجلس للسير بالخطوات التي تصب في تعظيم موارد الشركة .

ولفت المدير العام الى ان المجلس اصدر توصية بالمضي في اكمال اعمال الاكساء ومد شبكة تصريف المياه بموقع مطحنة الفراهيدي الحكومية ، فضلا عن مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة ازاء كل منها .