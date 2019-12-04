الملوك يظفر بكاس خماسي كرة القدم لرواد بسماية

باشراف وزارة الشباب والرياضة

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

ظفر فريق الملوك بكاس بطولة خماسي كرة القدم للرواد التي اقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض واشراف دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ مديرية رعاية الموهبة الرياضية في بسماية تحت شعار (شهدائنا فخرنا واعتزازنا).

وفاز فريق الملوك في المباراة النهائية على فريق A1 بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات البطولة التي اشترك فيها ١٢ فريقا.. ختام المنافسات شهد حضور المعاون الإداري لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات الدكتور ميثم حسين وممثلين عن فوج حماية مجمع مدينة بسماية السكتي وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار مكتب متابعة بسماية وجمهور من محبي اللعبة.

بدا الحفل الختامي بكلمة المعاون الاداري لدائرة الاقاليم والمحافظات د ميثم حسين، اذ رحب بالحضور وقدم شكره الى مديرية الموهبة الرياضية في بسماية، مشيرا الى ان البطولة شهدت اثارة وندية بين الفرق المشاركة الى جانب التعاون المثمر بين الجمبع لانجاحها.

واضاف: لا بد ان نقدم الشكر الجزيل لجميع الاخوة والاصدقاء في مديرية الموهبة الرياضية في بسماية لما يقدمونه من دور فعال في تأدية واجباتهم بالشكل المثالي ليتمكنوا في النهاية من حصد الأعجاب والثناء.

من جانبه قال مدير موهبة بسماية، سولاف حسن، ان المنافسة تعد فرصة لتعزيز دور الرياضيين الرواد وتقديم لمسات فنية يعيدون فيها ابداعهم فوق المستطيل الاخضر، مبديا شكره إلى جميع ممن ساند في إنجاح البطولة التي تعد الأولى التي تنظمها مديرية الموهبة الرياضية بالنسبة لرياضيي مجمع بسماية السكني، مؤكدا ان الجميع كان على قدر المسؤولية، سيما امرية فوج حماية المجمع السكني والشرطة المجتمعية.

ثم عزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء. وانطلقت المباراة وسط حماسة الفريقين وتباجل الهجمات لتنتهي بفوز الملوك والتتويج بلقب البطولة التي واكبها جمهور من سكنة المجمع اشادوا بالتنظيم والحرص الكبير لمديرية الموهبة الرياضية وأكدوا ان المنافسة كانت تحمل ندية واسهمت في تعزيز دور الرياضة الايجابي في المنطقة.

وفي الختام وزعت الجوائز بين الفرق الفائزة واللجان التنظيمية والحكام وتم اختيار اللاعب الدولي السابق، اركان محمود كافضل لاعب، وايمن علي بلقب افضل حارس مرمى، وتوج حسام هادي هدافا برصيد ١٠ اهداف وهو من فريق الملوك الفائز بلقب البطولة.

مدرب الفريق الفائز باللقب، حسن هليل، قال ان الشكر الكبير لإدارة الموهبة الرياضية في مجمع بسماية السكني، سيما المدير سولاف حسن والعاملين، مضيفا ان البطولة كانت ناجحة واستطاعت مديرية الموهبة الرياضية في بسماية ان تجمع الرياضيين الرواد.

وقال ان فريقه حقق الفوز في 5 مباريات ليتمكن من الوصول إلى منصة التتويج ويحرز الكأس، واشار إلى ان الكأس الاول من نوعه عن طريق بطولة باشراف وزارة الشباب والرياضة، وهو الرابع على التوالي الذي يدخل خزائن فريقه بعد 3 ألقاب توج بها في بطولات اقيمت في المدة الماضية.