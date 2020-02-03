رواية «+15« للكاتب ياسين غالب

ياسر جاسم قاسم

صدر للكاتب ياسين غالب «رواية» +15» وذلك عن مؤسسة اروقة للترجمة والدراسات والنشر في القاهرة. وجاءت هذه الرواية التي كان اهداؤها (الى البصرة مدينتي الام)، كرحلة افقية من سفوح هلمند الى ميناء دوفر عبر محطات عواصم العالم الكبرى كما عبر عن ذلك الكاتب. وبذلك ستكون هذه الرواية فلما سينوغرافيا في الذاكرة بتصنيف عال المستوى محذرا فيه الكاتب من اقتراب من لم يكن مستعدا لقراءة روايته نتيجة ما ورد فيها من اراء جريئة وافكار وسرد صادم وفي مواضيع متنوعة حساسة للغاية. تحتوي الرواية ستة فصول، يمكن قراءتها بشكل منفصل كذلك لاحتوائها ثيمات وحبكات داخلية تشكل بالمجمل لوحة العمل السردي مكتملا.

وقد ناقشت الرواية جملة من المفاهيم الانسانية التي تجمع بين الشرق والغرب لتجد ارضية مشتركة للتعايش كان قد عبر عنها الكاتب في مقدمته.

ومنها الاغتراب والتغيرات التي تتبع ذلك. الرواية تنتمي الى «اللامنتمي « متحررة باللغة والأسلوب واللفظ و الخطاب مشهدية سينمائية حية وواقعية صادمة لذا اقتضى التحذير حسب ما اورد الكاتب. يفترض الكاتب بيئات مختلفة زمانية ومكانية وربما خارجهما، اذ تدور مجمل الاحداث في فنلندا في جبالها وسهولها وبحيراتها وما يصحب ذلك من اجواء قاسية تتمثل بالثلوج والصقيع. بينما تسترجع الشخصيات بيئاتها الام/الاصلية عن طريق فلاش باك.

واخيرا: قدمت الرواية صورة مرعبة لحيثيات الهجرة الكبرى 2015 والتي قادها مجموعة الشباب الهارب من جحيم الشرق الاوسط الى المجهول.

يذكر ان ياسين غالب هو كاتب وشاعر، مواليد البصرة /العراق، بكالوريوس آداب اللغة الانكليزية , يقيم في هلسنكي، عضو القلم الدولي (لندن)، القلم الفنلندي (هلسنكي)، اضافة الى عدة جمعيات ادبية (شعرية ومسرحية ) أخرى لديه مجموعة شعرية باللغة الانكليزية مترجمة الى الفنلندية. وجاءت روايته هذه بعد تكليفه من قبل مؤسسة دعم الفنون الفنلندية Taike. اذ استمرت الكتابة فيها ثمانية أشهر حتى انجز العمل . وقد وزعت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ضمن جناح مؤسسة اروقة.