محافظ بغداد مفندا مواقع التواصل الاجتماعي: العاصمة لم تسجل أي إصابة بكورونا

بغداد – الصباح الجديد:

اكد محافظ بغداد محمد العطا، الاربعاء، ان العاصمة بغداد لم تسجل اية إصابة بفيروس (كورونا).

وقال العطا في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “العاصمة بغداد لم تسجل اية إصابة بفيروس (كورونا) حتى الآن”.

مبينا ان “المؤسسات الصحية تنفذ خطتها الإجرائية والوقائية بانسيابية تامة”.

ووجه العطا رسالة الى وسائل الاعلام والمدونين في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا اياهم الى توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات التي من شأنها نشر الذعر في صفوف المواطنين.

وكانت أكدت دائرة صحة الكرخ امس الأول الثلاثاء، أن الفحوصات أثبتت سلامة الأشخاص الثلاثة الذين أحيلوا من مستشفى اليرموك إلى مستشفى الفرات المخصصة للحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الآن ظهرت نتيجة الفحص التوكيدي للحالات التي قالوا انها مشتبه بها في مستشفى اليرموك، وأحيلت الى مستشفى الفرات العام وكانت سالبة ولله الحمد”.



وأضاف الحجامي: «الآن بإمكانهم مغادرة المستشفى سالمين مكرمين».

وبدورها نفت دائرة صحة بغداد في الاثنين الماضي، تسجيل أية اصابات بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك.