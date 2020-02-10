شرائح لتعويض أقسام مفقودة من الدماغ

الصباح الجديد – وكالات:

اعلن الملياردير الأميركي إيلون موسك أن ربط أدمغتنا بأجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يساعد البشر في التغلب على الإعاقات والإصابات، وأيضا، منافسة الذكاء الصناعي.

وقال موسك إن شركته Neuralink تعمل الآن على بناء “خيوط” صغيرة ومرنة، أرق عشر مرات من شعرة الإنسان، يمكن إدخالها مباشرة في الدماغ.

ويفترض أن تزرع الشريحة الصغيرة في الدماغ، والتي يطلق عليها اسم brain-machine interfaces، لتربط بين العقل البشري والأجهزة الخارجية، وتمكنه من التحكم في أجهزة الكمبيوتر.

وفي شهر يوليو تموز الماضي، قال موسك إن التقنية سمحت بالفعل لقرد بالتحكم في جهاز كمبيوتر بعقله خلال الاختبارات، وأنه يأمل أن يختبر الجهاز في مريض بشري يعاني من إصابـات فـي الدمـاغ أو الحبـل الشوكـي، أو عيـوب خلقيـة.

وأوضح: “نحتاج إلى جعل هذه التقنية آمنة للغاية وسهلة الاستعمال، ثم تحديد الفائدة القصوى لها مقابل المخاطرة: مشيـرا أن العـمل مـن البدايـة إلى الإنتـاج الضخـم والـزرع يستغـرق طريقـا طويـلا.

ومن المنتظـر أن يتم استخدام هذه التقنية في نهاية المطاف للتعويض عن أقسام مفقودة من الدماغ بسبب السكتة الدماغية، أو الحوادث، أو التشوهات الخلقيـة.