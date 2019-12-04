أمجد عطوان ينافس على لقب الهداف في البطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينافس متوسط ميدان نادي الشرطة، امجد عطوان، على لقب الهداف في البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس”.

واستطاع عطوان، ان يسجل ثلاثة اهداف في دور الـ16 امام نواذيبو الموريتاني، حيث سجل الهاتريك في مباراة الاياب التي اانتهت بخماسية نظيفة.وفيما يلي المراكز الاربعة الاولى لهدافي البطولة العربية:

خالد قمر (الاتحاد السكندري المصري) وروماريو داسيلفا (الاتحاد السعودي) ، ولكل منهما 4 أهداف.. ثم 3 أمجد عطوان (الشرطة العراقي) ، ومحسن متولي (الرجاء المغربي) ولكل منهما 3 اهداف.

وستقام مراسم حفل قرعة دور ربع النهائي من “كأس محمد السادس للاندية” غداً الاربعاء في مدينة الرياض السعودية.