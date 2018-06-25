أمين بغداد تتجه صوب حملة كبرى لإزالة التجاوزات في العاصمة

زراعة (6000) شتلة موسمية وأشجار دائمة الخضرة

بغداد – الصباح الجديد:

وجهت أمين بغداد الدكتورة ذكرى علوش بتنفيذ حملة كبرى لازالة جميع التجاوزات عن الارصفة والشوارع العامة ضمن قاطعي بلديتي الرشيد والدورة .

وبينت مديرية العلاقات والاعلام ان « أمين بغداد إطلعت خلال جولة ميدانية لها على الواقع الخدمي لعدد من المناطق الواقعة ضمن قاطعي بلديتي الرشيد والدورة وأوعزت الى تلك الدائرتين بضرورة التنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتنفيذ حملات مشتركة لازالة التجاوزات عن الارصفة والشوارع والساحات العامة « .

واضافت ان « أمين بغداد أكدت على ضرورة الاهتمام بمظهر العاصمة والحفاظ على نسيجها الحضري وتطبيق القانون البلدي وعدم السماح بالتجاوز على المال العام ومتابعة جميع المخالفات واحالة المخالفين الى الجهات القضائية « ، مبينة ان « أمين بغداد وجهت أيضاً الملاكات البلدية بمضاعفة الخدمات البلدية والاهتمام بنظافة المناطق ومعالجة شكاوى المواطنين والاهتمام بمقترحاتهم وآرائهم «

على صعيد متصل أعلنت امانة بغداد عن زراعة اكثر من (6000) شتلة موسمية وعدد كبير من الأشجار دائمة الخضرة ضمن قاطع دائرة بلدية مركز الكرخ .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان « دائرة بلدية مركز الكرخ أنجزت خلال شهر آيار الماضي أعمال زراعة (6078) شتلة موسمية و(20) من أشجار (الألبيزيا و الأكاسيا ) و صيانة منظومات ألري في عدد من الحدائق العامة والجزرات الوسطية «.

واضافت ان « الأعمال الزراعية تضمنت تشذيب وتقليم (850) من الأشجار والنخيل وإدامة (5150)م2 من الحدائق والجزرات الوسطية وإنشاء عدد من الكابات الزراعية فضلا عن تكثير النباتات في المشتل الرئيس للدائرة البلدية « ، لافتة الى ان « أعمال الدائرة البلدية لم تقتصر على الأعمال الزراعية بل تضمنت أعمال تسليك وتنظيف خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار و صيانة القالب الجانبي وترقيع المقاطع المتضررة من الشوارع وتنظيف وغسل الشوارع الرئيسة وإزالة التجاوزات التي تعوق عمل تقديم الخدمات «.

كما اعلنت امانة بغداد عن إزالة اكثر من الف تجاوز في العاصمة بغداد خلال شهر آيار الماضي ، مبينة أن دائرة بلدية مركز الكرخ بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ازالت (1946) تجاوزا في العاصمة بغداد خلال شهر آيار الماضي .

وأضافت ان الحملات المشتركة تضمنت إزالة (95) كشكا وسقيفة و (160) تجاوزا على الرصيف و(1600) لوحة إعلانية و (4) مواقع لبيع الاغنام و (4) مواقع لبيع المواد الانشائية و(45) من الاسيجة المتجاوزة و رفع (37) من الكتل الكونكريتية ، مشيرة الى أن امانة مستمرة في ازالة جميع التجاوزات التي تعوق حركة المرور والسابلة وتعرقل اعمال تقديم الخدمات

الى ذلك انجزت امانة بغداد اعمال اكساء (1900)م2 من الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن قاطع بلدية الغدير .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان « دائرة بلدية الغدير انجزت اعمال اكساء (1900)م2 في عدد من المحلات السكنية و مستمرة في تنفيذ خطتها لإكساء وترقيع الشوارع والأزقة ، مبينة ان « قسم الطرق في الدائرة البلدية يواصل اعماله في صيانة الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن خطة بالاعتماد على الجهد الذاتي وما تنتجه معامل الاسفلت التابعة لدائرة المشاريع «.

اضافة الى ذلك حققت امانة بغداد نسب انجاز متقدمة من اعمال اكساء شارع (20) بمنطقة سبع قصور والشوارع الرئيسة ضمن المحلة (771) بمنطقة حي النصر ، وان ملاكات دائرة المشاريع اكملت الطبقة الثانية من اعمال اكساء شارع 20 (ابو علي) بمنطقة سبع قصور بطريقة التنفيذ المباشر وباشرت أعمال فرش الطبقة الاخيرة (السطحية) بطول (1000) متر.

واضافت ان ملاكات الدائرة تقوم ايضا بأعمال اكساء الشوارع الرئيسة للمحلة (771) بمنطقة حي النصر بعد ان اكملت أعمال مد القالب الجانبي محققة نسب انجاز متقدمة من اعمال الإكساء وبطريقة التنفيذ المباشر ضمن الخطة التي اعدتها امانة بغداد لتحسين الواقع الخدمي في منطقة المعامل.