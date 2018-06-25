الملف الأمني

مقتل اثنين من مسلحي تنظيم “داعش” في ديالى * اعتقال مطلوبين بعملية أمنية في عموم محافظة بابل

انطلاق حملة أمنية بالمنطقة الغربية من صلاح الدين * ممارسة أمنية في الديوانية لاعتقال المخالفين لقواعد المرور

بغداد – انفجار صوتية

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاثنين، ان عبوة صوتية انفجرت في حي العامل جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة صوتية كانت مركونة على جانب طريق باحدى مناطق حي العامل جنوب غربي العاصمة انفجرت ظهر يوم امس ، مضيفا أن “الانفجار لم يسفر عن أية خسائر بشرية”، وأن “قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به”.

ديالى – اشتباك مسلح

اعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني امس الاثنين مقتل اثنين من مسلحي تنظيم “داعش” باشتباك مع قوة من الشرطة شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال رئيس اللجنة الحسيني إن “المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا بان اثنين من مسلحي داعش قتلا في اشتباك مع الشرطة يوم أمس الاول في محيط برجين للمراقبة في منطقة حوض الوقف(25كم شمال شرقي بعقوبة)” ، مضيفا أن “نشاط خلايا داعش الارهابي في حوض الوقف محدود، والقوات الامنية تبسط سيطرتها”، وأن “هجمات التنظيم الارهابية الاخيرة احبطت وهناك خطة لتعزيز الامن في تلك المنطقة المهمة سيجري تطبيقها خلال الايام المقبلة”.

كركوك – هجوم مسلح

اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين بان مدنيا اصيب بهجوم مسلح في حي عدن جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين اطلقوا النار مساء يوم امس الاول باتجاه مدني في حي عدن جنوبي المحافظة، ما اسفر عن اصابته بجروح” ، مضيفا أن “قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصاب للمستشفى لتلقي العلاج”.

بابل – عمليات دهم وتفتيش

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاثنين بان مفرزة امنية القت بعمليات دهم وتفتيش القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية متنوعة خلال عمليات امنية في عموم المحافظة.

وذكر المصدر ان مفارز شرطة الأقسام القت القبض على عدة مطلوبين على وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية متنوعة ، وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة للقانون ، مؤكدة ان العمليات جاءت ضمن اجراءاتها لتنفيذ جميع أوامر القاء القبض وللإسهام في بسط الامن والاستقرار في المحافظة.

النجف – اعتقال مطلوبين

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس الاثنين القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة.

وبينت المديرية ان مكافحة اجرام المحافظة ألقت القبض على عدة مطلوبين وفق مذكرات قبض صادرة عن الجهات القضائية ، مشيرة الى قيامها بإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل .

الديوانية – ممارسة امنية

نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة الديوانية مؤلفة من قسم شرطة النجدة وقوة الواجب بالاشتراك مع مديرية المرور امس الاثنين ممارسة امنية واسعة شملت عدة مناطق في المحافظة.

وتضمنت الممارسة الامنية نصب السيطرات المفاجأة ، وذلك من اجل متابعة المخالفين من سائقي الدراجات النارية والعجلات المظللة فضلا عن التي لا تحمل لوحات تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد من المخالفين وارسالهم إلى المراكز المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة استمرار الممارسات الامنية لغرض بسط الأمن في ربوع المحافظة ومحاسبة جميع المخالفين .

نينوى – اعتقال ارهابيين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين ان القوات الأمنية القت القبض على اثنين من ارهابيي داعش جنوبي مدينة الموصل.

وذكر المصدر ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن منهاجها بمطاردة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية وبمعلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أثنين من الإرهابيين في منطقتي بادوش والقيارة في الموصل وهما من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة 1/4 إرهاب”.