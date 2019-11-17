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ستيفنز تتطلع لأولمبياد 2020

رياضة
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نيويورك ـ وكالات:
قالت سلون ستيفنز، إنها جاهزة لنسيان موسمها المحبط في 2019، وتحويل تركيزها للتقدم في تصنيف لاعبات التنس المحترفات من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو العام المقبل.
وعانت اللاعبة الأمريكية، 26 عامًا، والتي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة 2017، ووصلت إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي في 2018، من تراجع مستواها هذا العام، ولم تصل لأي مباراة نهائية في المسابقات، وتراجعت للمركز 25 عالميًا.
وقالت ستيفنز «أنا متحمسة لبدء موسم جديد لأنه خلال موسم 2019 كنت أرغب في انتهاء العام. أتطلع إلى 2020 وتحقيق بداية جديدة. أنا في الواقع ليس لديَّ ما أخسره فيوجد الكثير أمامي يمكن تحقيقه، وليس لدي فرصة سوى التقدم إلى الأمام».وأكدت ستيفنز أن من أهم أهدافها في 2020 أن تشارك مع الفريق الأمريكي للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.وقالت «لقد شاركت في مرة سابقة وكان الأمر رائعا وأود بكل تأكيد أن أشارك مرة أخرى وأمثل بلادي».لكن حتى تفعل ذلك ستكون ستيفنز مطالبة بالتعامل مع جدول مباريات مزدحم وخوض المزيد من المباريات على مدار العام.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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