شؤون الاقاليم والمحافظات تواصل اعمالها بوتيرة متصاعدة

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

يحرص مسؤولو دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة على مواصلة العمل على مختلف الصعد وبوتيرة متصاعدة ، وفي هذا الاطار اشرف معاون المدير العام للدائرة للشؤون الادارية د. ميثم حسين على حملة تنظيف لأروقة وارصفة وقاعات مجمع دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات ، نفذتها ملاكات شعبتي الصيانة بقسم المنشآت الرياضية و الاليات والخدمات بااقسم الاداري ، مؤكدا ان هذه الحملة ستنفذ اسبوعيا وستشمل كذلك جميع مولدات الطاقة الكهربائية ومنظومات التكييف و الحدائق ، كما اجتمع المعاون الاداري بملاكات الدائرة الادارية والفنية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالفترة المسائية بحضور مدير قسم الموهبة الرياضية بالدائرة فالح عودة ، وخصص الاجتماع لبحث عدد من القضايا التنظيمية التي تسهم في تفعيل وتطوير آليات العمل خلال الوحدات التدريبية الاسبوعية بالمجمع والمراكز الخارجية .

من جهة اخرى واصلت اللجنة العليا لأدارة الجودة في الدائرة برئاسة معاون المدير العام للدائرة للشؤون الفنية د. علي سلمان ، اجتماعاتها الاسبوعية بحضور اعضاء اللجنة ومسؤولي الاقسام ، وقد تركز الاجتماع على متابعة ما تم انجازه من مهام موكلة للأعضاء، فضلا عن مناقشة المعوقات المالية والادارية والتقنية التي قد تعترض سبيل عملهم وجرى طرح العديد من الافكار والرؤى لتجاوزها بما يضمن الدقة والجودة والسرعة في انجاز العمل وتطوير الآليات اللازمة لتحقيق ذلك .