لصوص أصالة نصري تعاقبهم جنح القاهرة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها بصدور الحكم العادل في قضية سرقة الفيلا الخاصة بها مع زوجها المخرج طارق العريان في التجمع الخامس في مصر.

وأشارت اصالة إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة عاقبت الفاعلين على الجريمة وقالت: “أشكر القضاء المصري والشرطة المصرية على سرعة التصرف والمتابعة، وبالنهاية كل إنسان في الحياة معرض للغدر والسرقة والمواقف الصعبة، والمهم هو العمل بحكمة من أجل الوصول إلى النتائج المهمة”.

وتابعت اصالة في حديث لها مع احدى الوكالات الإخبارية الفنية “أنا ضد الشماتة، لكن من المفترض أن يدفع كل انسان ثمن ما ارتكبه في الحياة من أخطاء، وهي ناحية تفرض العدل على الأرض، وتعيد الحق إلى أصحابه. وكان زوج اصالة المخرج طارق العريان قد تقدم ببلاغ لدى الشرطة بشأن سرقة مبلغ 70 ألف جنيه من غرفة نومه في الفيلا الخاصة به مع زوجته، وبدأت التحريات حتى تم الإيقاع بالخادمتين الإثيوبيتين فري هوت تيني، وتي جيست تيبوبو، وهما من غدرا بالنجمة خلال وجودها خارج بيتها”.