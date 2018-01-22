بغداد – الصباح الجديد:

نظم البيت الثقافي في الشعلة ندوة ثقافية بعنوان “الكوميديا في المسرح والدراما العراقية” استضاف خلالها الفنان صادق الوالي .

حرص الفنان في مستهل الندوة على توضيح مفهوم الدراما بنحو عام، مبينا: أنها تعبير عن قصة، أو رواية، أو حكاية، يقوم بتجسيدها فريق يضم المؤلف، والمخرج، والممثل، والمنتج، لينضج عن جهود هذا الفريق عمل درامي يسمى بالمسلسل او الفيلم السينمائي.

تطرق الوالي الى واقع المسرح في البلاد، وكيف احتل وما يزال مكانة متقدمة بين مسارح المنطقة، معربا عن أمله بان يواصل المسرح السير بثبات على خطاه السابقة، حفاظا على مكانته بين المسارح العربية.

وبشأن واقع الكوميديا في الدراما والمسرح، أبدى الوالي امتعاضه مما يروج له من أعمال في المسارح الشعبية والجماهيرية على أنها كوميديا، خصوصا وان من يقف خلف تلك الأعمال لا يمت للفن بأي صلة.

وعد الوالي تلك الأعمال مؤشرا على انحدار خطير بات يهدد مستقبل الدراما والمسرح في البلاد.

واختتمت الندوة بتقديم شهادة تقديرية للفنان صادق الوالي من مدير البيت الثقافي جواد الشوكي، تثمينا لمشاركته القيمة، وذلك بحضور الفنان سجاد علي، وحميد التميمي مدير منتدى شباب الشعلة، وممثلين عن الشرطة المجتمعية.