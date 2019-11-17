رحيم حميد يؤكد ان الوطني سيواجه البحرين بأسلوب مختلف

مباراة إيران تبدد مخاوف جلال حسن بشأن الإصابة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رحيم حميد، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، أن أسود الرافدين سيخوض المباراة المقبلة أمام البحرين بتكتيك مغاير عن مباراة إيران، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أقرب الملاحقين وبفارق كبير من أجل أن تكون موقعة أزادي المقبلة «تحصيل حاصل».

ويستضيف منتخب العراق نظيره البحريني، مساء يوم غد الثلاثاء ، في ستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية لحساب الجولة الخامسة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023.

وقال حميد ، إن المنتخب على أهبة الاستعداد لمواجهة الأحمر البحريني وتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث من وصيف المجموعة وبالتالي سيكون الفارق كبيرًا بيننا وبين الوصيف بغض النظر عن باقي مواجهات المجموعة.

وأوضح أن الملاك التدريبي بقيادة السلوفيني كاتانايتش، سيلعب بأسلوب مختلف لأن المباراة مختلفة عن سابقتها ولدينا المعلومات الوافية عن طريقة اللعب للمنافس لذا ستكون الطريقة مغايرة عن المباراة السابقة التي تمكنا من الفوز بها والحد من خطورة المنتخب الإيراني وإبطال هجومه وتفكيك دفاعاته.

وأشار رحيم إلى إن الاستياء كان حاضرًا قبل مواجهة إيران، لأننا كنا نعتمد بشكل كبير على الأرض والجمهور وهما عاملان مؤثران في المباريات القوية، إلا أن حضور الجالية العراقية في عمان والعراقيين من عموم محافظات العراق أدخلنا في أجواء تنافسية كانت مشابهة لملاعبنا وبالتالي فإن الفوز على إيران أطفأ شرارة الغضب لدينا وأنسانا القرارات الجائرة ضد الكرة العراقية.

وأضاف «نأمل أن تترجم جميع معاني الانتصار السابق والحضور الجماهيري في أرض الملعب للمباراة المقبلة ونطمح أن نحصد النقاط الثلاث بنفس الروح والعزيمة اللتان تعدان من صفات اللاعب العراقي».

من جانبه، أبدى جلال حسن، حارس المنتخب الوطني، سعادته بالعودة مجددًا للملاعب بعد أن غيبته الإصابة عن مباراتي هونج كونج، وكمبوديا، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال حسن: «بذلت جهودًا كبيرة، وحرصت على تطبيق منهج التأهيل للعودة مجددًا إلى الملاعب، وتمكنت من التدريبات مع فريقي الزوراء، ثم العودة للمنتخب».وأضاف أنَّ مشاركته أمام إيران والتي فزنا بها (2-1)، بددت جميع المخاوف وأكدت جاهزيتي التامة لخوض المباراة حيث أطمح لأن أكون دائما رهن إشارة المدرب للمساهمة مع زملائي في خطف بطاقة التأهل.

وأشار إلى أنَّ «المباراة المقبلة في التصفيات أمام البحرين، يوم غدٍ، على إستاد عمان الدولي، ستكون مباراة حسم ومهمة للغاية نقاطها ستضعنا على مرمى حجر من التأهل بطلاً للمجموعة الثالثة؛ لذا سنبذل ما بوسعنا من أجل النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير مرة أخرى والاقتراب خطوات من التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال».يُذكر أنَّ جلال حسن اشترك في مباراة إيران ضمن التصفيات المزدوجة كبديل بعد إصابة الحارس محمد حميد.

من جانب اخر، سيتم طرح تذاكر مباراة العراق والبحرين المجانية في ملعب ملعب عمان الدولي قبل أربع ساعات من انطلاقها وسيكون بإمكان الجماهير الحصول عليها من الاكشاك الموزعة في الملعب قبل الدخول عبر البوابات الالكترونية.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم سنغافوري بقيادة الحكم محمد تقي فيما سيكون الحكم الرابع من الأردن ومقيم الحكام من الامارات والمشرف من لبنان.. والمباراة ستقام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد يوم غدٍ الثلاثاء.