صحيفة فرنسية: روسيا في طريقها للامتناع عن التعامل بالدولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت صحيفة «Les Echos» الفرنسية، إن روسيا تسير في طريق الامتناع عن الدولار في تعاملاتها المالية والتجارية، بسبب توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبهدف تفادي العقوبات الأميركية. وأوضح كاتب المقال في الصحيفة أن روسيا وقعت اتفاقيات لاعتماد العملات الوطنية مع عدد من الدول التي علاقاتها متوترة أيضا مع الولايات المتحدة، مثل إيران وتركيا والصين، إضافة إلى تعزيز موسكو لاحتياطياتها من عملات دول «بريكس»، إذ قُدرت سنة 2018 بما قيمته 125 مليار دولار.

وأشارت المقالة إلى أن السياسة التي تتبعها موسكو في إطار تخفيض اعتمادها على الدولار أدت إلى استقرار قيمة الروبل بل وتعزيزه بنسبة 7.6% أمام الدولار.