نحو 16.5 مليار دولار عجز الموازنة التركية

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت بيانات رسمية إن عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 100.7 مليار ليرة تركية (نحو 16.5 مليار دولار)، بالرغم من محاولة حكومة حزب العدالة والتنمية السيطرة على عجز الموازنة من خلال السيطرة على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

تقارير وزارة المالية كشفت تسجيل الموازنة عجزا بقيمة 14.9 مليار ليرة خلال شهر تشرين الأول الجاري، بينما كانت بقيمة 5.4 مليار ليرة خلال الشهر ذاته عام 2018.

وسجلت إيرادات الموازنة في شهر تشرين الأول الماضي زيادة بنحو 5.2% لتصل إلى 65.4 مليار ليرة، بينما ارتفعت المصروفات في الشهر نفسه بنسبة 18.9%، لتصل إلى 80.3 مليار ليرة.

وبينما سجل إجمالي عجز الموازنة، في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 100.7 مليارات ليرة، بالرغم من محاولة السيطرة على العجز بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي إلى الموازنة، كان حجم العجز في الموازنة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 62.1 مليار ليرة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 125 مليار ليرة بنهاية العام الجاري، على عكس توقعات حكومة حزب العدالة والتنمية بتحقيق عجز موازنة بقيمة 80.6 مليار ليرة فقط خلال العام الجاري.

وخلال الفترة بين الشهرين الأول والعاشر من هذا العام، سجلت إيرادات الموازنة زيادة بنحو 18.1% لتصل إلى 719.2 مليار ليرة، بينما زادت المصروفات بقيمة 22.2% لتصل إلى 819.9 مليار ليرة؛ كما ارتفعت إيرادات الضرائب بنحو 6.3%، لتصل إلى 539.9 مليار ليرة، أما مصروفات الفوائد فقد وصلت إلى 88.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وسجلت النفقات العسكرية الأمنية والدفاعية زيادة غير مسبوقة خلال شهر تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 1.5 مليار ليرة، ليصل الإجمالي في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 7.1 مليار ليرة.

أما النفقات السرية لرئاسة الجمهورية فقد سجلت 263.6 مليون ليرة في شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 1.8 مليار ليرة في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وكانت بيانات وزارة المالية التركية ذكرت ان العجز في الميزانية بلغ 14.9 مليار ليرة «2.58 مليار دولار»، في شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة التركية، إن «العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الديون، بلغ في الشهر المذكور 8.1 مليار ليرة».

وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في العام 2019 بأكمله.

وبينما يقيم الخبراء مشروع ميزانية 2020 التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، ووصفوها بأنها ميزانية «عسكرية وحربية» تهتم أكثر بالجوانب العسكرية والأمنية على حساب الأغراض التنموية والاجتماعية».

واشار الى ان «مخصصات وزارة الدفاع ارتفعت من 101 مليار ليرة إلى 141 مليارا، حسبما ذكرت صحيفة «الزمان» التركية».