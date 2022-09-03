غدا.. دهوك يلاقي الناصرية في أولى مباراتي الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز

نقل تصفيات شباب آسيا من البصرة والناشئة يودع كأس العرب

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، جاهزية ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، لاستضافة 3 أحداث كروية محلية خلال الشهر الجاري. . وظهرت مرافق الملعب والأرضية العشبية بصورة زاهية، وتم تهيئة غرف اللاعبين والحكام، وتجهيز المتطلبات للصحفيين والإعلاميين لتغطية المباريات المكثفة التي سيحتضنها الملعب الأحدث بالعاصمة بغداد، والذي يتسع ل30 ألف مقعد.

وسيستضيف الملعب مباراتي «البلاي أوف» بين الناصرية ودهوك في يوم غد الاثنين الموافق الخامس من الشهر الجاري، ومباراة الفائز منهما مع فريق أمانة بغداد في العاشر من الشهر ذاته.. كما سيستضيف ملعب المدينة الدولي، تدريبات المنتخب العراقي قبل التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة الدولية.

نوروز يلعب في السليمانية

وفي سياق اخر، اختار نادي نوروز، الناشط بالدوري الممتاز، ملعب السليمانية الدولي، لاحتضان مباريات فريقه بالموسم الجديد 2022/2023، بعد إعادة تأهيل الملعب وتغيير أرضيته.. وكانت إدارة نوروز بصدد اعتماد ملعب فرانسو حريري معقل نادي أربيل، لحين إكمال ملعب النادي الذي مازال في قيد الإنشاء ويتسع إلى 20 ألف مقعد، وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل.

4 اندية لم ترخص حتى الان

ومازالت 4 أندية «النفط والديوانية والصناعة والكرخ»، لم ترخص ملاعبها أو تختار آخرى بديلة للعب عليها في الموسم المقبل.. فيما اختارت أندية الشرطة والقوة والجوية والحدود، ملعب الشعب لاستضافة مبارياتها.. وستقام مباريات الطلبة وأمانة بغداد في ملعب المدينة الدولي، وفضـل الزوراء أن يلعـب بملعبـه الجديـد إلـى جانـب الكهربـاء.

وستجري مباريات كربلاء والقاسم في ملعب كربلاء الدولي، على أن تقام مباريات النجف ونفط الوسط بملعب الأول.. في حين يستضيف ملعب ميسان الأولمبي مباريات نفط ميسان، واختار نفط البصرة ملعب الفيحاء.. في حين ستجري مباريات أربيل في ملعب فرانسو حريري، ويستضيف ملعب زاخو الدولـي مبـاريات أصحـاب الأرض.

عماد محمد يثق بقدرة الشبابي

إلى ذلك، عدَّ مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، قرار الاتحاد الآسيوي الأخير القاضي بسحب استضافة العراق للمجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تضم العراق والهند والكويت وأستراليا من البصرة إلى بلد آخر «أمراً طبيعيا».وقال محمد، في تصريحات صحفية إن «الأمر طبيعياً بالنسبة لنا و للاعبي فريقنا، فنحنُ نلعب في أي مكان ولدينا ثقة عالية بلاعبينا».

عزيمتنا كبيرة

واضاف أن «قرار نقل المنافسات لا يؤثر على المنتخب».وأضاف، أنه «برغم أننا كنا نمنّي النفس للعب في بلدنا وتحديداً في البصرة العزيزة، لكن نقل البطولة منها لن يقلل من عزيمتنا ولا يحبط معنوياتنا بل سنؤكد أننا قادرون على اللعب في أي مكان» .

وكان من المقرر أن تُقام تصفيات المجموعة السادسة في البصرة للمدة ما بين 14 – 18 أيلول الجاري، ويلعب المنتخب العراقي الى جانب منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة.

قرار الاتحاد الاسيوي

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر الخميس، نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب من البصرة إلى بلد آخر يحتمل أن يكون الكويت، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البصرة الاسبوع الماضي.

من جهة أخرى، ودّعَ منتخبنا للناشئين بطولةَ كأس العرب دون ١٧ عاماً بخسارته أمام منتخبِ السعوديّة بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ، في المباراة التي أقيمت في ملعبِ مستغانم في الجزائر.