الأصيل يبقى أصيل

المتابع لمباريات بطولة دوري أندية العراق الممتاز بالكرة الطائرة التي جرت خلال السنوات العشر الماضية لابد انب يقف وقفة احترام وإجلال للاعب أصيل جميل كابتن منتخبنا الوطني في الكثير من البطولات الدولية التي شارك فيها كابتن فريق النادي البحري حاليا الحائز على لقب بطل الدوري في العام 2021 ووصيف دوري الموسم المنتهي 2022 لما قدمه من مستوى مستقر ومتميز وعطاء متجدد يحسد عليه من قبل أهل الاختصاص والخبراء.

نعم، كان اللاعب أصيل جميل في جميع المباريات التي خاضها هو القائد المحنك والمقتدر لتوجيه زملائه اللاعبين في إدارة شؤون الدفاع والهجوم,, فهو يجيد تنفيذ كرات الأرسال القوي الصاعق والكبس من جانبي الشبكة ويحسن المناورة في وسطها وكذلك متمكن في توجيه زملائه اللاعبين لاتخاذ مواقف الدفاع المناسبة في الساحة الأمامية ومن ثم الساحة الخلفية كما هو مقتدر في مباغته الفريق المنافس بالكرات اللوبية القوسية المرسلة من فوق حائط الصد إلى الفراغ المناسب والأكثر من ذلك فهو خير من يشجع زميله اللاعب الذي يخذله موقف داخل الملعب ويسهل مهمة المدرب عند إرشاد اللاعبين خلال اتخاذ الوقت المستقطع وقت الضرورة.

والأكثر من ذلك ان اللاعب أصيل جميل برغم اجتيازه سن الثلاثين عاما قهو ثابت المستوى وحريص على بقاء صورته زاهية في أنظار المسؤولين والمدربين والجماهير لأنه أصيل في كل شيء فهو خير ممثل للرعيل الأول من اللاعبين المهرة في مسيرة الكرة الطائرة العراقية والأمثولة الناضجة للجيل الجديد من اللاعبين الشباب الذين يعول عليهم الكثير في الحفاظ على بريق اللعبة وبناء المستقبل الزاهر لعا.

والشيء بالشيء يذكر فقد حاول اللاعب أصيل جميل اعتزال اللعب من أجل الحفاظ على رصيده الرسمي والشعبي ولكن أصرار المدربين والمسؤولين في الاتحاد المركزي للكرة الطائرة اعتزازاً بمكانته جعله يستمر في العطاء وهو أهل له وهذا ما أكدته الأيام بأنه ما يزال قادرا على الاجتهاد في الملعب لانه كما يقال لدى الخبراء حامل شهادة الدكتوراه بفنون اللعبة والعارف بكل فنونها او كما يقال في أسرارها.

نحن لا نريد ان نقدم التحية لهذا اللاعب الرائع بقدر ما نتمنى أن يكون أمثولة لكل ممارسي هذه اللعبة الشعبية التي قدمت أساطير من اللاعبين العراقيين خلال المسرة الطويلة يقف في مقدمتهم فؤاد الحيدري وجمال أين وكاظم محسن ونزار الجمالي ومحمد رضا وإبراهيم الحسني وأثير محمد صبري ومجيد شغاتي وفالح فرنسيس وشقيقه سلوان فرنسيس ونمير شامل وصبري مجيد بنانه وغيرهم ممن كانوا نجوم ساطعة في سماء اللعبة وعنوان بارز في تاريخها المشرف.

صكبان الربيعي