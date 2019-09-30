“الفولاذية” تعلن إمكانياتها في تصنيع كرينات جسرية وروافد الجسور

“الفرات” تنجز تحديث مصنع حامض الكبريتيك المركز

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إمكانياتها في تصنيع كرينات جسرية عادية ومزدوجة وروافد الجسور وكريدرات حاملة الكرينات الجسرية في مصنع الهياكل الحديدية التابع لها والذي تفوق طاقته الانتاجية (2750 ) طنا سنويا.

وذكر مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة ان منتسبي مصنع الهياكل الحديدية التابع للشركة على اتم الاستعداد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتصنيع الكرينات الجسرية حسب المواصفات والمقاييس العالمية ، مؤكدا حرص الشركة على رفد الاسواق المحلية بانتاجها من الكرينات الجسرية ، وأن مصنع الهياكل الحديدية يعد من المصانع الرئيسة في الشركة التي تختص بإنتاج العديد من المنتجات وبطاقة إنتاجية عالية .على صعيد متصل اعلنت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز اعمال تأهيل وتحديث مصنع حامض الكبريتيك التابع لها.

واكد مدير عام الشركة المهندس علي قاسم الشمري انجاز اعمال تأهيل وتحديث مصنع حامض الكبريتيك المركز بجهود ذاتية ومدة قياسية بلغت (26) يوما عما كان مخططا له بفترة (60) يوما ، مبينا أن أعمال التأهيل والتحديث جاءت بعد ان اقتضت الحاجة الى مواكبة الحداثة العلمية والطرق الفنية المستعملة في صناعة حامض الكبريتيك المركز بشكل خاص وتماشيا مع مايشهده العالم من قفزات هائلة في مضمار الصناعات الكيمياوية بشكل عام .

واشار المدير العام الى ان أعمال التأهيل والتحديث التي اجريت على معدات المصنع اسهمت بشكل كبير في استقرار الظروف التشغيلية والارتقاء بنوعية المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع اضافة الى تقليل صرفيات المادة الأولية والوقود وسد حاجة السوق المحلية بشكل كامل بدلا من اللجوء الى المنتج المستورد.

ولفت الشمري الى ان شركته حققت أعلى كمية في المبيعات والإنتاج خلال العام الماضي ولاول مرة منذ (25) عاما مضت ، مؤكدا على ان الشركة ماضية في تنفيذ عقودها مع شركات وزارات النفط والكهرباء والبلديات والشركات الشقيقة والقطاع الخاص .

من جانبها كشفت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تسويق وتصدير منتجاتها الاسفلتية من قير الاكساء المطور والبرايم كوت والكات باك خلال الشهر الماضي .

وجدد مدير عام الشركة المهندس ماجد حميد غضيب الاعلان عن منتجات الشركة الاسفلتية وفي مقدمتها قير الاكساء المطور عالي الاداء الذي يتكون من عدة اصناف ويستعمل في تبليط الطرق الحديثة والمطارات ويمتاز بتحمله الاحمال الكبيرة ودرجات الحرارة العالية وبقائه لفترات طويلة وعدم حاجته الى الصيانة ، مشيرا الى ان الشركة تعد الوحيدة المتخصصة بتحسين القير حيث تمتلك خطين انتاجيين من منشأ تركي بتصميم ألماني في معاملها ببغداد والبصرة بطاقة (40) طنا لوجبة عمل واحدة .

واوضح المدير العام ان تسويق كميات بلغت (700) طن من قير الاكساء المطور الى امانة بغداد لاكساء طريق الشعلة السريع وطريق بغداد بابل ، لافتا الى ان الشركة قامت بتطوير خطين انتاجيين اخرين بمعاملها في بغداد لزيادة الطاقة الانتاجية لهذا المنتج لغرض سد الطلب المحلي المتزايد عليه.

في السياق ذاته اعلن المدير العام عن تصدير منتجات اسفلتية اخرى الى دولة الامارات خلال شهر ايلول الماضي تستعمل ايضا في تبليط الطرق شملت مادة البرايم كوت بكمية بلغت (10) الاف طن والمنتجة في معامل الشركة في بغداد والبصرة وبواقع (5) الاف طن لكل موقع ومادة الكات باك بكمية (2000) طن المنتجة في معمل البصرة اضافة الى تسويق (150) طنا منه محليا الى مجمع بسماية والقوة الجوية في الصويرة وامانة بغداد ، كاشفا عن ان الشركة تنتج مختلف المنتجات الاسفلتية كقير التسطيح والماستك الحار والفلنكوت وغيرها.

الى ذلك تواصل ملاكات الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العمل في موقع محطة كهرباء الابراهيمية بمحافظة كربلاء والذي تنفذه الشركة لصالح وزارة الكهرباء ضمن مشروع تنفيذ محطات التحويل الكهربائية حيث تم الانتهاء من اعمال صب عشرة اعمدة في الطابق الأول للبناية الرئيسة وتتواصل الجهود لانجاز المهام المناطة بالشركة في هذه المحطة ضمن الجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية المطلوبة.