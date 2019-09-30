وزير الموارد المائية يرأس الاجتماع الفني المشترك مع الوكالة اليابانية جايكا

سد حديثة يؤدي وظيفته الاروائية بكامل طاقته الخزنية

بغداد _ الصباح الجديد :

رأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي الاجتماع الفني المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا / الفريق الخاص بنشر جمعيات مستخدمي المياه في العراق وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي وصل لها المشروع والنتائج الايجابية التي تحققت في مجال الاستعمال الامثل للمياه ورفع كفاءة الري وتقليل الهدر والاسهام في ملء الفراغ بين المنتفعين والمحافظة على منشآت مشاريع الري.

واكد الوزير ضرورة التوسع بنشر الجمعيات في عموم المحافظات بعد ان بلغ عددها 151 جمعية خلال 5 سنوات مضت اضافة الى استعداد الوزارة لدعم المشروع واعداد مدربين على مستوى عال من الخبرة لتقديم محاضرات لموظفي شعب مستعملي المياه في مديريات الموارد المائية بجميع المحافظات.

من جانبها اكدت ادارة مشروع سد حديثة بمحافظة الانبار ان السد بحالة جيدة ويؤدي وظيفته الاروائية بكامل طاقته الخزنية والسد جاهز لاستقبال الموجات الفيضانية المحتملة ،

واكد مدير سد حديثة المهندس اياد صالح نعمة ان الاطلاقات المائية الحالية الى عمود نهر الفرات باتجاه بحيرة الحبانية هي اطلاقات اعتيادية واجراء طبيعي من اجل خلق فراغ خزني لاستيعاب الموجات الفيضانية خلال الموسم الشتوي المقبل .

الى ذلك اطلع الوكيل الأقدم للوزارة طه درع السعدي على منشآت ناظم ابو صخير في محافظة النجف الاشرف والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لانجازه بالوقت المحدد ،

ويعد هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والذي يخدم مساحة 90 الف دونم في محافظتي النجف الاشرف والديوانية والذي من المؤمل أنجازه قريبا.