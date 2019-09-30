الإصابة تهدد مارسيلو.. وكافاني يدعم قوة باريس سان جيرمان الهجومية

صافرة بلغارية لمواجهة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال

العواصم ـ وكالات:

سيدير الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، المقررة اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أول أمس.. كما أعلن اليويفا أن أورين جرينفلد من الكيان الصهيوني سيتولى التحكيم في مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء أيضا بالعاصمة الروسية ضمن منافسات نفس الجولة بالتشامبيونزليج.

في حين، تلقى المدرب زين الدين زيدان نبأ سيئًا بغياب لاعبه المميز عن المران الجماعي، للفريق الملكي، بعدما اختبره في آخر تدريبين سابقين للديربي لحل مشكلات الظهير الأيسر، وقرر في النهاية عدم المخاطرة بعودته.

ولم يتدرب البرازيلي مارسيلو مع باقي زملائه، وأصبحت احتمالية عودته للعب أمام كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بديربي مدريد.

وعقب تعادله سلبيا في معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد الملكي صباح الأحد، للمران استعدادًا لثاني جولات التشامبيونزليج، واضعًا نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.ومازال اللاعب البرازيلي يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب صباح اول أمس منفردًا.

وأجرى اللاعبون الأساسيون بمباراة الديربي تدريبات للتعافي، في حين أجرى البدلاء ومن لم يشاركوا تمرينات أكثر شدة، وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش الذي ظهر في آخر دقائق بمواجهة الأتلتي، وإيسكو ألاركون الذي يتطلع لأن يكون من بين مستجدات زيدان في قائمة بروج.وانضم لاعبا الرديف دييجو ألتوبي وميجل جوتييريز للمران الجماعي، الذي غاب عنه المصابان ماركو أسينسيو والفرنسي فيرلاند ميندي ليواصلا عملية تعافيهما.

وفي مباراة اخرى، سيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، في حين يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.

وسيحاول توتنهام وصيف البطولة طي صفحة بدايته السيئة سواء في دوري الأبطـال أو الدوري الإنجليزي عندمـا يستضـيف العمـلاق البافـاري مسـاء اليـوم علـى ملعبـه.

من جانب اخر، يأمل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السفر إلى تركيا لمواجهة جالطة سراي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا بأقصى قوة هجومية ممكنة.

وأشارت محطة راديو مونت كارلو الفرنسية إلى أن إدينسون كافاني مهاجم بي إس جي شارك في مران الفريق، أول أمس، وبإمكانه الالتحاق بقائمة الفريق التي ستخوض مباراة جالطة سراي.ولفتت إلى أن كافاني ابتعد لأسابيع عن الملاعب بسبب إصابة عضلية.وذكرت أن توخيل سيضم إلى قائمة المباراة الثنائي ماورو إيكاردي وكيليان مبابي لتتعزز القوة الهجومية للعملاق الباريسي.

ولفتت إلى أن فرص مبابي تبدو قوية في المشاركة أساسيا أمام جالطة سراي، وأوفر حظا من ماورو إيكاردي الذي جلس بديلا في المباراة الأخيرة بالدوري ضد بوردو، السبت.وكان بي إس جي افتتح مشواره في دوري الأبطال بفوز عريض على ريال مدريد بثلاثية دون رد، برغم غياب مبابي وكافاني للإصابة ونيمار جونيور للإيقاف.

إلى ذلك، أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جاهزية مدافعه لوكاس هيرنانديز ومهاجمه إيفان بيرسيتش للسفر مع الفريق أمس إلى لندن، للقاء توتنهام في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

كان هيرنانديز، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018، اضطر إلى مغادرة الملعب مبكرا خلال مباراة فريقه السبت أمام بادربورن في الدوري الألماني بسبب شكوى في ركبته. واطمأن بايرن على حالة الدولي الفرنسي.كما أبلغ الكرواتي الدولي بيرسيتش النادي بأنه قد استعاد لياقته، وذلك بعد أن غاب عن المشاركة أمس أمام بادربورن بسبب إصابته بالأنفلونزا.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، كان توتنهام تعادل أمام أوليمبياكوس بيرايوس اليوناني في مستهل دور المجموعات، فيما كان بايرن تغلب على ريد ستار بلجراد الصربي بثلاثة أهـداف نظيفـة.