100 الف دينار “عيدية ” للمشمولين بالحماية الاجتماعية

الأحد تبدأ عطلة العيد الأضحى..

بغداد – الصباح الجديد:

اقر مجلس الوزراء امس الثلاثاء، بدء عطلة عيد الأضحى يوم الأحد المقبل، فيما قرر صرف 100 الف دينار للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية

وأورد بيان مقتضب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية، منح عيدية قدرها 100 ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناءً على طلب مقدَّم من وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية.

وفي الجلسة ذاتها حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد الى الخميس من الأسبوع المقبل.