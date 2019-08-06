ضبط 44 كيلو غرام من الحشيشة بحوزة تاجري مخدرات

تلقيا 80 كيلوغراما قبلها من إيران..

بغداد – الصباح الجديد:

تمكنت خلية صقور الاستخبارات في محافظة البصرة، من القاء القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات كبيرة، حسبما اعلن مجلس القضاء الأعلى امس الثلاثاء.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان القوة “ضبطت 44 كغم من الحشيش بحوزة المتهمين، في احدى المزارع بمنطقة خور الزبير”.واوضح المجلس ان “اعترافات المتهمين بينت ان ما تم ضبطه هو الشحنة الرابعة من المواد الممنوعة، التي قاموا بتلقيها من شخص ايراني الجنسية، بكميات متباينة بين 30، 35 و15 كغم لكل شحنة”.