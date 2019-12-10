الكهرباء تعزو انخفاض تجهيز الطاقة إلى توقف خط غاز إيراني

بغداد والمحافظات تشكو زيادة ساعات القطع

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزت وزارة الكهرباء أمس الثلاثاء، انخفاض معدل تجهيز الطاقة في البلاد الى توقف خط الغاز الايراني المجهز للمحطات الكهربائية الوسطى، في وقت شكت فيه بغداد والمحافظات زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي.

واوضحت الوزارة في بيان لها، ان «انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في هذه الأيام عن المعدلات السابقة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الوزارة، وذلك بسبب توقف خط الغاز المجهز من الجانب الايراني والمخصص لمحطاتنا الكهربائية في المنطقة الوسطى من يوم ١٨ تشرين الثاني ولغاية ٢٥ تشرين الثاني لوجود أعمال صيانة لإنبوب الغاز داخل الاراضي الايرانية».

وأضافت ان «بعد استئناف الضخ من تاريخ ٢٥ تشرين الثاني ولغايه نشر هذا البيان لم تصل مستويات التجهيز الى الكميات العقدية للغاز بسبب موجة البرد التي تجتاح ايران وحاجتهم للغاز، وبالتالي أصبح التجهيز لا يتجاوز ربع الكمية التي نحتاجها وخاصة في محطات المنطقة الوسطى وتحديداً محطات بسماية الغازية، المنصورية، الصدر والقدس مما أدى الى إطفاء تلك المحطات أو تقليل الإنتاج في محطة بسماية (١٣٠٠ ميغاواط)، ومحطة المنصورية (خارج العمل)، ومحطة الصدر (٢٥٠ ميغاواط ولكن باستخدام الوقود البديل)، اضافة الى محطة القدس (٢٤٠ ميغاواط على الوقود البديل).

وتابع البيان ان «أي ان مجموع الطافة المفقودة قد بلغ نحو ٢٤٠٠ ميغاواط من الطاقة المتاحة لتلك المحطات، علما ان ملاكات وزارتنا تعمل جاهدة على سد هذا النقص من خلال التعاون المستمر مع وزارة النفط لتهيئة الوقود البديل ومن ثم تشغيل اكبر عدد ممكن من وحدات محطاتنا».

أما في كركوك تحديداً، فقد كشفت مديرية كهرباء المحافظة عن سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان لها: «نود إعلامكم بأن السبب في زيادة ساعات القطع لمحافظة كركوك للاسباب من بينها الدخول في حمل الذروة الشتوي مما أدى الى زيادة استهلاك الطاقة من قبل المواطنين، إذ لوحظ زيادة احمال المغذيات وظهور إشارة زيادة التيار over load، اضافة الى ان إنتاج كركوك يبلغ 345 ميغاواط وعدم إعادة وحدتين في محطة كركوك الغازية k3 وk2 بالرغم من عطب الوحدات في الشهر السابع 2018 وهي قليلة مقارنة بانتاج محافظة اخرى».

وأضاف البيان، ان الانتاج الكلي للمنظومة الوطنية يبلغ 12800 ميغاواط في وقت لوحظ فيه انخفاض التوليد والانتاج من معدل 16000 ميغاواط».

واوضح: «يجري سحب 500 ميغاواط من خطوط كركوك – ديالى، وديالى – منصورية – كركوك 400 كي في، ويجري تزويد محافظة صلاح الدين بحدود 150 ميغاواط ونينوى بحدود 100-150 ميغاواط، بينما إن حصة المحافظة بحدود 500 – 580 ميغاواط و100 ميغاواط في شبكة الاقليم، وبهذا الحمل فان عدد ساعات الاعادة لن تتجاوز ١٠ ساعات».

في السياق، دعا النائب امجد العقابي، أمس الثلاثاء، لجنة النفط والطاقة البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل وفوري في المعلومات التي تناقلتها وسائل اعلام بشان وجود شبهات هدر بالمال العام في احد عقود وزارة الكهرباء.

وقال العقابي في حديث صحافي، ان «هنالك معلومات تناقلتها وسائل اعلام بشأن عزم وزارة الكهرباء توقيع عقد بمشروع استخدام تقنية التثليج (TIAC/ Chiling) لتبريد الهواء الداخل الى التوربينات الغازية ولثلاثة مراحل»، مبينا ان «المبلغ الذي تم تناوله في الخبر يمثل رقما خطيرا وهدر واضح بالمال العام بحال صحت تلك المعلومات».

واضاف العقابي، ان «لجنة النفط والطاقة البرلمانية بصفتها اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة عمل وزارة الكهرباء، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك المعلومات»، مشددا على ان «وزير الكهرباء حاليا هو وزير تصريف اعمال وليس من صلاحيته توقيع اي عقود واي اجراء من هذا الشان يمثل خرق قانوني ومخالفة واضحة تستوجب المحاسبة من الجهات الرقابية المختصة».

وكان مصدر مطلع، كشف في الأول من امس الاثنين، عن وجود شبهة هدر بالمال العام بعقد تعتزم وزارة الكهرباء توقيعه وتصل قيمته الى 900 مليون دولار، مبينا ان العقد بحال المضي به يعد مخالفة من الناحية القانونية لكونها مشاريع من الممكن تجزئتها.