الاستخبارات تحبط مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية تزامن العيد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف محافظة الانبار في عيد الاضحى.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على الرؤوس الخمسة المدبرة لها في منطقة جزيرة الرمادي بالأنبار”.

واضاف “حيث كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في المحافظة بمناسبة عيد الأضحى”.

وبين ان جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب.