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الاستخبارات تحبط مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية تزامن العيد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف محافظة الانبار في عيد الاضحى.
وذكر بيان لمديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على الرؤوس الخمسة المدبرة لها في منطقة جزيرة الرمادي بالأنبار”.
واضاف “حيث كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في المحافظة بمناسبة عيد الأضحى”.
وبين ان جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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