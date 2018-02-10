ضبط 7 ملايين 388 الف حبة مخدرة في مطار بغداد

النزاهة تكشف ان الطائرة التي حملتها تركية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت هيئة النزاهة جنسية الطائرة التي حملت كميات هائلة من الحبوب المخدرة جرى ضبطها في مطار بغداد الخميس الماضي، قائلة ان هذه الطائرة تابعة الى الخطوط الجوية التركية وانها هبطت في المطار مرورا (ترانزيت).

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه امس، إن “ملاكاتها وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في جهاز المخابرات الوطنيِّ تمكنت من ضبط شحنة مخدراتٍ دخلت العراق عبر الشحن الجويِّ”، مشيرة الى أن “عمليَّة الضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ”.

وأضافت أنَّ “ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد ضبطت (7.387.760) حبة مخدرة نوع (آرتين) في مطار بغداد الدوليِّ – الشحن الجويّ- “، مبينةً أنَّ الشحنة المضبوطة دخلت العراق عبر الشحن الجويَّ، على متن طائرة تابعة للخطوط الجويَّة التركيَّة قادمة (ترانزيت) من الصين.”

واشارت الى أن “التحرِّيات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المديريَّـة قادت إلى أنَّ الشحنة المضبوطة دخلت العراق عبر الشحن الجويّ على أنَّها (إكسسوارات موبايلات) – كما مثبت في وثيقة الشحن التي ضبطتها”، لافتة الى أن ” الدائرةُ أكَّدت تنظيم ملاكات المديريَّة لمحضر ضبطٍ أصوليٍّ تضمَّن، إضافة إلى التحقيقات الأوليَّة، جميع المُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وتمَّ عرض المحضر على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة”.

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار قال في بيان له مساء الخميس، إن “السلطات الأمنية في مطار بغداد الدولي ضبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مطار بغداد الدولي”، مبينا أن كمياتها تقرب من سبعة ملايين ونصف المليون حبة مخدرة من نوع ارتين”.